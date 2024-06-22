عاجل| بعد الاجتماع مع رابطة الأندية.. الزمالك يتمسك بموقفه ويرفض خوض لقاء القمة

شهدت الساعات القليلة الماضية، اجتماعًا طارئًا من جانب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة مع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بشأن خوض الفريق الأبيض مباراة القمة أمام الأهلي.

وحاول أحمد دياب التوصل إلى حل وسط يرضي الجميع وقدم عددًا من الاقتراحات على إدارة القلعة البيضاء، من بينها تأجيل المباراة لحين انتهاء الفريقين من المباريات المتبقية لهما من الدور الأول، بينما رفضت إدارة الزمالك جميع الاقتراحات وتمسكت بموقفها وبجميع مطالبها.

وأكدت إدارة الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم لن يخوض مباراة الأهلي أو أي مباراة بالدور الثاني إلا بعد تنفيذ المطالب التي تقدمت بها الإدارة من خلال البيان الذي صدر الإثنين الماضي.

وفي السياق ذاته، نشر أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر حسابه على فيس بوك "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب يؤكد تمسكه بمطالبه الأربعة الواردة في البيان الصادر بتاريخ ١٧ يونيو عقب مباراة المصري، ولا صحة على الإطلاق لما يتردد عن تراجعه عن أي من مطالبه أو تغيير أي من مواقفه، ونناشد المواقع والبرامج وصفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما تنشره".

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