السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد إعلان اصابتها بالسرطان.. منى الشاذلى لكندة علوش: "بحبك وبدعيلك"

جريدة الدستور

أثارت الفنانة كندة علوش جدلًا كبيرًا بعد إعلانها إصابتها بمرض السرطان منذ عام ونصف العام، وتتلقى العلاج اللازم للقضاء عليه، وجاء إعلانها خلال حديثها مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

وحرصت منى الشاذلي على توجيه رسالة دعم لكندة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، فعلقت قائلة: "بحبك يا كندة، وبدعيلك تعدي الأزمة وتفرحي بأحبابك اللي هما أحبابي".

وأضافت: "كندة مش بس نجمة موهوبة، فهي إنسانة ربنا منحها حب وأمل وصبر يكفي الدنيا".

يذكر أن كندة علوش ظهرت في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي في حلقات خاصة عبر قناتها على "يوتيوب"، موضحة تفاصيل مرضها بسرطان الثدي، وتجربتها مع تساقط الشعر جراء العلاج الكيماوي، ولماذا أخفت الخبر عن الجمهور.

وكشفت عن كيفية تعاملها مع المرض، وخوفها على زوجها الفنان عمرو يوسف وطفلها، وكيفية تحملها رحلة العلاج.

وتحدثت عن رحلتها في إنجاب طفلها "كريم"، موضحة أنها اضطرت لوضعه في وحدة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة لأنه ولد مبكرًا.

وعن رحلتها الصعبة، أكدت أنها اضطرت بعد 9 أشهر من إرضاع طفلها للتوقف عن إرضاعه لشعورها بآلام، وخضعت للفحص عدة مرات.

وأوضحت أنها بعد 5 أشهر خضعت لفحص دقيق وأُخذت عينة منها، وتبين إصابتها بالمرض الخطير.

وتابعت: "الطبيب أخبرني بوجود أكثر من ورم خبيث، لكني تمالكت نفسي ولم أَنْهر"، موضحة أن جدها وخالها توفيا بأمراض خبيثة.

كندة علوش الإعلامية منى الشاذلي منى الشاذلي كندة السرطان يوتيوب انستجرام

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