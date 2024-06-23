اليوم.. أول يوم عمل للبنوك بعد إجازة عيد الأضحى المبارك

تبدأ اليوم الأحد البنوك العاملة في مصر أول يوم عمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي استمرت لمدة ٩ أيام متصلة.

مواعيد عمل البنوك

وزاد انشغال المواطنين وأصحاب الأعمال عن مواعيد عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024.

في هذا التقرير يرصد "الدستور" كل التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد عودة عمل البنوك بعد الإجازة.

موعد عودة عمل البنوك

تستأنف البنوك العاملة في مصر أول يوم عمل لها اليوم الأحد بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

إجازة عيد الأضحى المبارك بالبنوك

كان البنك المركزي المصري قرر تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر بدءًا من الأحد الماضي واستمرت حتى أمس السبت، بالإضافة إلي الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

مواعيد عمل البنوك وعدد ساعات العمل

تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر اعتبارًا من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين

يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.

مواعيد غلق البنوك

تغلق البنوك أبوابها يوميًا الساعة الثالثة عصرًا وفق مواعيد العمل الرسمية للجمهور والتي تبدأ من الثامنة والنصف صباحًا إلى الثالثة عصرًا عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يوميًا الجمعة والسبت.

يذكر أن القطاع المصرفي المصري يضم عدد 38 بنكًا بعدد فروع يصل إلى 6 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية.