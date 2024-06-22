السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كندة علوش تفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن إصابتها بالسرطان

كندة علوش
كندة علوش

فاجأت الفنانة السورية كندة علوش، جمهورها للمرة الأولى عن سبب غيابها لمدة عام ونصف سواء عن المشاركة بالأعمال الفنية أو المناسبات الفنية.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "حلقات خاصة"، والمذاع عبر فضائية "يوتيوب"، إنها قبل إنجاب طفلها الثاني كريم، كان هناك محاولتين للإنجاب لم تكتملان، مشيرة إلى أن نجلها ولد قبل موعد ولادته بثلاثة أشهر وبسبب تقدم الطب في مصر والعالم تجاوز طفلها.

وأضافت كندة علوش أن نجلها ظل في الحضانة لفترة شهرين، وخلال الخمسة عشر يومًا الأخيرة طمأنها الأطباء على حالة طفلها، مؤكدة أنها أصعب فترة مرت عليها خاصة أنه كان مسموح لها برؤيته يوميا لمدة ربع ساعة، وكانت تخشى على حياة طفلها وصحته بسبب تواجده  طوال هذه الفترة بالحضانة.

بداية اكتشافها للمرض

وأشارت إلى أنها أرضعت طفلها لمدة 9 أشهر وبعدها شعرت بألم في أحد الثديين، ولهذا توقفت عن الرضاعة الطبيعية، وعندما خضعت للفحصوات قالوا إنها التهابات ولكنها لم تنتهِ، مؤكدة أنها لم تهتم بالخضوع لفحوصات أكثر دقة ولكن بعد مرور خمسة أشهر طلب منها زوجها الفنان عمرو يوسف الخضوع لفحص للثدي.

وتابعت، أنها عندما ذهبت لطبيبة الاشعة طلبت منها أخذ عينة، وبعدها اكتشفت إصابتها بأكثر من ورم خبيث بالثدي.

كندة علوش عمرو يوسف ورم خبيث بالثدي المناسبات الفنية غيابها

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