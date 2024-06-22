إنبي يهزم الجونة بهدف في الدوري

حقق فريق إنبي الفوز على الجونة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل مصطفى دويدار هدف إنبي الوحيد في الدقيقة 49 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت، بعدما استقبل تمريرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق تصويبة قوية سكنت الشباك.

وحاول لاعبو الجونة تسجيل هدف التعادل والحصول على نقطة إلا أن الحالة الدفاعية القوية لفريق إنبي حالت دون ذلك.

وارتفع رصيد إنبي عند 40 نقطة في المركز الرابع بينما توقف رصيد الجونة عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.

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