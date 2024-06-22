باحث سياسي: عقيدة روسيا تتيح استخدام السلاح النووي في هذه الحالات (فيديو)

كشف الدكتور رامي القليوبي، الأكاديمي والباحث السياسي، عن خطوات الناتو لتصعيد الأوضاع مع روسيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن عقيدة روسيا تتيح استخدام السلاح النووي في هذه الحالات والتي تشمل تعرض روسيا أو حلفائها لدمار شامل، والحالة الثانية تعرض روسيا لهجوم بأسلحة تقليدية يهدد وجودها كدولة، والثالثة توافر معلومات موثوقة لتوجيه صواريخ صوب روسيا، والرابعة عمل العدو على تعطيل المنشآت العسكرية والحكومية الروسية.

وأشار إلى أن هذه البنود الأربعة تعني أن استخدام السلاح النووي من روسيا مستحيل، موضحًا أنه الآن قد يتم توسيع هذه البنود لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد ذلك أن روسيا ليست بحاجة لشن حرب نووية.