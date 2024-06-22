السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز

محمد أبوداود ثرى متحرش فى مسلسل "سيما ماجى" بطولة رانيا يوسف

جريدة الدستور

يستكمل الفنان محمد أبوداود، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "سيما ماجي"، بطولة الفنانة رانيا يوسف، والفنانة حورية فرغلي، والفنانة سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، وإخراج تامر السعدني.

ويجسد محمد أبوداود شخصية رجل ثري يتلذذ باغتصاب الخادمات، ويستمتع بالتحرش بهن، وتتصاعد الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.

تدور أحداث مسلسل "سيما ماجي"، في إطار اجتماعي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال، كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.

مسلسل "سيما ماجي"، بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبورية، مادلين طبر، محمد أبوداود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، فوتوغرافيا أحمد ماهر، وإخراج تامر السعدني.

مسلسل "الوصفة السحرية" 

ويشارك الفنان محمد أبوداود ضمن أبطال المسلسل التليفزيوني "الوصفة السحرية- لزواج ناجح" والمعروض حاليًا عبر قناة DMC الفضائية ومنصة  WATCH IT الرقمية.

وقال محمد أبوداود في تصريحات سابقة لـ"الدستور" إن فكرة مسلسل "الوصفة السحرية - لزواج ناجح" سبب انجذابه للعمل ومشاركته فيه، حيث وجده متميزًا في فكرته، لأنه يناقش المشاكل الزوجية على كل المستويات، سواء كانوا شبابًا أو كبارًا أو لديهم أبناء وهكذا.

وأضاف "أبوداود" أن المسلسل يناقش قضايا تمس الجميع بكل الطبقات الاجتماعية والفئات العمرية، مؤكدًا أنه عند مشاهدة المسلسل كل زوجين يريان نفسيهما موجودين في قصة العمل، ويقدم لهما حلولًا على طبق من ذهب، لافتًا إلى أنه يرى أن العمل اجتماعي وظله خفيف، وسيناقش المشاكل بشكل لايت وطريف، ومبسط ليصل لكل مواطن وكل مشاهد.

ويشارك فى بطولة مسلسل الوصفة السحرية كل من: شيري عادل، بسمة داود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبدالغني، رانيا منصور، محمد أبوداود، عماد رشاد، سلوى عثمان، والعمل من تأليف مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

سيما ماجي محمد أبو داوود مسلسل سيما ماجي رانيا يوسف تامر السعدني حسان دهشان

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