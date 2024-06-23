"الوطنية للتدريب" تعرض حلقة عن إنجاز تحول العاصمة الإدارية الجديدة لواقع ملموس

"كان التصور إن لازم يبقى فيه عاصمة جنب العاصمة التراثية، ونسيب فرصة للقاهرة إنها تتنفس"، هكذا تحدث المهندس هيثم العطار مدير إدارة التعاقدات الهندسية بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وخريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

الأكاديمية الوطنية للتدريب 2024

حلقة جديدة من برنامج NTA podcast عن العاصمة الإدارية الجديدة وتحولها من فكرة على الورق إلى واقع وإنجاز ملموس على الأرض.

وأكد العطار، أن هناك تحديات كثيرة جدا واجهتنا حتى نحول الصحراء لمباني جميلة عملاقة وإنجازات ملموسة عرف بقيمتها الجميع، مشيرا إلى أننا وضعنا في اعتبارنا وضع مباني الوزارات بجانب بعضها في التنفيذ للمستقبل، مضيفا بأن الكثير كان لا يتوقع بأن الصحراء الجرداء سيكون بها كل المنشآت الجميلة والفريدة من نوعها والمنظر الجمالي الساحر بالعاصمة الإدارية الجديدة.