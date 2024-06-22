القاهرة الإخبارية: عائلات المحتجزين الإسرائيليين تدعو لإضراب شعبي عام

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من القدس المحتلة، إن عائلات المحتجزين دعت إلى إضراب شعبي عام في إسرائيل، من أجل الضغط على الحكومة الحالية.

وأضافت "أبو شمسية"، أن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي لواشنطن، ستتضمن ملفين وهو التصعيد على الجبهة اللبنانية، والخوف من جر الشرق الأوسط لحرب كبرى.

ونوهت، أن الملف الثاني الذي سيتطرق له وزير الدفاع الإسرائيلي، بجانب ملف لبنان، هو البحث عن كيفية السيطرة على الضفة الغربية، والسماح بالقيام بعمليات نوعية لحماية المستوطنين.

وأشارت، إلى أن تل أبيب شهدت مظاهرات كبيرة، والتي توصف بأنها الأكبر منذ السابع من أكتوبر، تضع حكومة بنيامين نتنياهو في مأزق حقيقي، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها الجيش في الأيام الأخيرة.