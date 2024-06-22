السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد موسى يطالب وكالة أمريكية بالاعتذار بعد نشرها خريطة لمصر بدون حلايب وشلاتين

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

طالب الإعلامي أحمد موسى، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالاعتذار بعد نشرها خريطة لمصر بدون حلايب وشلاتين.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نشرت في اليوم العالمي للاجئين، صورة توضح توزيع اللاجئين السودانيين في البلدان المجاورة، ووضعت ضمن الصورة خريطة خطأ لحدود مصر.

وأردف موسى: "عيب على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والخارجية المصرية لازم تتحرك، لأن هذه الصورة مسألة مريبة وغريبة، حدود مصر معروفة، ولازم الوكالة تعتذر عن الخريطة الخطأ".

 

1.8 مليون سوداني فروا من السودان منذ بدء الصراع 

ووفقًا للصورة فإن  1.8 مليون سوداني فروا من السودان منذ بدء الصراع في 2023، منهم 500 ألف فروا إلى مصر.

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أحمد موسى حلايب وشلاتين على مسئوليتي السودان مصر

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