طارق البرديسى: الروس عقيدتهم راسخة وواضحة عكس أعضاء حلف الناتو الأوروبيين

كشفت الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، عن خطوات الناتو لتصعيد الأوضاع مع روسيا.

وقال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الروس عقيدتهم راسخة وواضحة عكس أعضاء حلف الناتو الأوروبيين.

وأضاف أن الأوروبيين الأعضاء في حلف الناتو إرادتهم مبعثرة ومشتتة، ولهم رؤى مختلفة ورئيس وزراء المجر أكد أنه لن يشارك في أي عمل ضد الروس.

وأشار إلى أن هناك تصريحات قوية من ماكرون رغم أن فرنسا لا تقدم دعمًا كبيرًا، وكذلك ألمانيا تقدم دعمًا للناتو ضد روسيا ولكن تصريحاتها أقل حدة.