تظاهرات حاشدة في إسرائيل تطالب بإسقاط نتنياهو وإعادة المحتجزين من غزة

شهدت عدة مستوطنات إسرائيلية، بما في ذلك تل أبيب، والقدس، وحيفا، وقيساريا، وبئر السبع، تظاهرات ضخمة للمستوطنين الإسرائيليين، مطالبة بإسقاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإعادة أسرى الاحتلال من غزة.

في تصريحه خلال المظاهرة في تل أبيب، أشار يوفال ديسكين، رئيس الشاباك السابق، إلى التحديات الأمنية الحالية التي تواجه إسرائيل، معبرًا عن قلقه إزاء التهديدات المتزايدة من إيران وحلفائها وأكد على ضرورة إصلاح الأوضاع الأمنية بشكل عاجل والعمل على تجنب المزيد من الفشل الاستراتيجي.

من جهته، أكد زعيم المعارضة يائير لابيد خلال مظاهرة لأهالي المختطفين، أن الحكومة الحالية يجب أن تتحرك لإعادة المختطفين وتخفيف التوترات، مؤكدًا أهمية عدم المساس بقضايا الأمن الوطني.

تأتي هذه التظاهرات في وقت تتزايد فيه التوترات في الضفة الغربية، حيث أعرب ديسكين عن قلقه من الضعف العملياتي والحاجة إلى قيادة جديدة لمواجهة التحديات الراهنة.

كما طالب المتظاهرون بإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة وحدة تنقل إسرائيل إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والأمان تعكس الرغبة في تغيير الوضع السياسي الحالي.