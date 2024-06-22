السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تظاهرات حاشدة في إسرائيل تطالب بإسقاط نتنياهو وإعادة المحتجزين من غزة

التظاهرات
التظاهرات

شهدت عدة مستوطنات إسرائيلية، بما في ذلك تل أبيب، والقدس، وحيفا، وقيساريا، وبئر السبع، تظاهرات ضخمة للمستوطنين الإسرائيليين، مطالبة بإسقاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإعادة أسرى الاحتلال من غزة.

في تصريحه خلال المظاهرة في تل أبيب، أشار يوفال ديسكين، رئيس الشاباك السابق، إلى التحديات الأمنية الحالية التي تواجه إسرائيل، معبرًا عن قلقه إزاء التهديدات المتزايدة من إيران وحلفائها وأكد على ضرورة إصلاح الأوضاع الأمنية بشكل عاجل والعمل على تجنب المزيد من الفشل الاستراتيجي.

من جهته، أكد زعيم المعارضة يائير لابيد خلال مظاهرة لأهالي المختطفين، أن الحكومة الحالية يجب أن تتحرك لإعادة المختطفين وتخفيف التوترات، مؤكدًا أهمية عدم المساس بقضايا الأمن الوطني.

تأتي هذه التظاهرات في وقت تتزايد فيه التوترات في الضفة الغربية، حيث أعرب ديسكين عن قلقه من الضعف العملياتي والحاجة إلى قيادة جديدة لمواجهة التحديات الراهنة.

كما طالب المتظاهرون بإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة وحدة تنقل إسرائيل إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والأمان تعكس الرغبة في تغيير الوضع السياسي الحالي.

 

مستوطنات إسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تل أبيب غزة الأمن الوطني

مواد متعلقة

أبوشامة لـ"القاهرة الإخبارية": تصعيد حكومة نتنياهو فى لبنان هدفه إضعاف قدرات حزب الله

"فى سوابق هى الأولى من نوعها".. الاحتلال يستهدف كل من يساعد أهالى غزة

وزير الخارجية اللبنانى الأسبق: نتنياهو يحاول جر الولايات المتحدة لحرب مع إيران

القاهرة الإخبارية: شهداء إثر قصف الاحتلال منزلًا فى حى الشجاعية شرق غزة

شهداء ومصابون فى قصف أبنية سكنية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

محلل فلسطينى: نتنياهو يرفض الإفصاح عن خطة اليوم التالى للحرب لهذا السبب

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

عاجل| بعد الاجتماع مع رابطة الأندية.. الزمالك يتمسك بموقفه ويرفض خوض لقاء القمة

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

خبراء: لا عودة لـ«السوق السوداء للعملة» مجددًا.. ومواردنا الدولارية تكفى احتياجاتنا الخارجية لـ3 أعوام مقبلة

توسعة الشراكة بين "العرجاني القابضة" و"الديار القطرية".. مشروعات ضخمة في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة

أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية حول تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية

الاحتلال يدمر مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة.. واستشهاد أكثر من 42 فلسطينيًا (فيديو)