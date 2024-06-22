ما هى تأشيرة عمرة الـB2c؟.. اتحاد المصريين بالخارج يوضح (فيديو)

أوضح عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، ماهية تأشيرة الـB2c الخاصة بالعمرة وسبب إيقافها عن مصر، قائلًا: "في البداية كان يحق لشركة العمرة السعودية أن تصدر تأشيرات بنفسها للمصريين وتبيعها بشكل فردي مباشرة، سواء لسمسار أو لمندوب أو لأشخاص عاديين، وقد تم إلغاء هذا النظام".

وأضاف عادل حنفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أنه سيتم إصدار تأشيرات العمرة عن طريق شركات السياحة المتعاقد عليها رسميًا داخل مصر مع الوكلاء السعوديين فقط، ما يشترط أن يتم التعاقد مع شركات من الفئة الأولى.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن فتح باب العمرة منذ يومين، لافتًا إلى أن وزارة السياحة والآثار المصرية لم تعط الموافقات الرسمية لشركات السياحة لكي يبدأ موسم العمرة خلال أيام.