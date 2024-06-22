السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما هى تأشيرة عمرة الـB2c؟.. اتحاد المصريين بالخارج يوضح (فيديو)

عادل حنفي، نائب رئيس
عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج

أوضح عادل حنفي، نائب رئيس  اتحاد المصريين بالخارج، ماهية تأشيرة الـB2c الخاصة بالعمرة وسبب إيقافها عن مصر، قائلًا: "في البداية كان يحق لشركة العمرة السعودية أن تصدر تأشيرات بنفسها للمصريين وتبيعها بشكل فردي مباشرة، سواء لسمسار أو لمندوب أو لأشخاص عاديين، وقد تم إلغاء هذا النظام".

 

وأضاف عادل حنفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أنه سيتم إصدار تأشيرات العمرة عن طريق شركات السياحة المتعاقد عليها رسميًا داخل مصر مع الوكلاء السعوديين فقط، ما يشترط أن يتم التعاقد مع شركات من الفئة الأولى.

 

وأوضح أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن فتح باب العمرة منذ يومين، لافتًا إلى أن وزارة السياحة والآثار المصرية لم تعط الموافقات الرسمية لشركات السياحة لكي يبدأ موسم العمرة خلال أيام. 

عادل جنفي رئيس اتحاد المصريين بالخارج الحج العمرة وزارة السياحة والآثار

مواد متعلقة

استشارى حساسية ومناعة يوضح أسباب الإصابة بنزلات البرد بعد أداء فريضة الحج

مدربة توضح أهمية يوجا الوجه: تعمل على تحسين لون البشرة وملمسها (فيديو)

كيف تحمى نفسك وأولادك من ضربة الشمس؟.. أخصائى أمراض جلدية يجيب (فيديو)

أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": خطاب الشرعية كان أطول خطاب فى التاريخ

أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": تعرضت للسباب والشتيمة من الإخوان بعد 30 يونيو

أستاذ علوم سياسية: التحركات المصرية ساهمت فى إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة الدولية

لماذا يصر نتنياهو على استمرار الحرب فى غزة؟.. باحث بالمركز المصرى يُجيب

"extra news" تعرض تقريرًا يكشف جهود مصر لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل| بعد الاجتماع مع رابطة الأندية.. الزمالك يتمسك بموقفه ويرفض خوض لقاء القمة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

خبراء: لا عودة لـ«السوق السوداء للعملة» مجددًا.. ومواردنا الدولارية تكفى احتياجاتنا الخارجية لـ3 أعوام مقبلة

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

كولر يطالب بالثأر فى قمة الثلاثاء ويتجاهل «أحاديث التأجيل»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية حول تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية

الاحتلال يدمر مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة.. واستشهاد أكثر من 42 فلسطينيًا (فيديو)

الاحتلال يقصف مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة (فيديو)