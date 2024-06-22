السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلى يواصل تدريباته دون راحة استعدادًا لمباراة الزمالك

مران الأهلي
مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، دون راحة؛ بعد الفوز على فريق الداخلية أمس في الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الداخلية التي أقيمت أمس.

وأدت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الداخلية مرانًا استشفائيًّا في الجيم عقب انتهاء المحاضرة، تجنبًا لعدم الإرهاق.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا لبقية اللاعبين مع بداية فقرات المران. 

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا فنيًّا وبدنيًّا للرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة مع اللاعبين، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

اقرأ أيضًا.. كولر يطالب بالثأر فى قمة الثلاثاء ويتجاهل «أحاديث التأجيل»

الاهلى الزمالك تفاصيل مران الأهلي مران الأهلي دوري نايل

مواد متعلقة

موقف سيف الجزيري من اللحاق بمواجهة القمة أمام الأهلي

مطلوب فى أوروبا.. كولر يتحفظ على ضم نجم أورلاندو بيراتس إلى الأهلى

الأكثر قراءة

خبراء: لا عودة لـ«السوق السوداء للعملة» مجددًا.. ومواردنا الدولارية تكفى احتياجاتنا الخارجية لـ3 أعوام مقبلة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

كولر يطالب بالثأر فى قمة الثلاثاء ويتجاهل «أحاديث التأجيل»

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

النيابة تستدعى زوجة إمام عاشور فى واقعة "مول الشيخ زايد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية حول تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية

الاحتلال يدمر مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة.. واستشهاد أكثر من 42 فلسطينيًا (فيديو)

الاحتلال يقصف مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة (فيديو)