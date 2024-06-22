السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"شركات السياحة" عن إلغاء تأشيرة "b2c" فى مصر: هدفه ضبط سوق العمرة والحج

جريدة الدستور

قال عمرو عبدالحميد، عضو غرفة شركات السياحة، إن تأشيرة العمرة b 2 c، التى تم إلغاؤها من الجانب السعودي للسوق المصرية، لا يُكتب فيها اسم الشركة السياحية المصرية على التأشيرة، حيث تتم فيها كتابة اسم الوكيل السعودي فقط.

 

وأوضح لـ"الدستور"، أن إيقاف هذه التأشيرة لن يوقف سوق العمرة فى مصر، ولكن ما سيجرى أن التأشيرة التى سيحصل عليها المقدم على العمرة  سيكتب عليها اسم الشركة السياحية التابع لها.

 

وأضاف كما أن هذه الإجراءات السعودية التي أعلن عنها عدد من الوكلاء السعوديين ستلزم راغب العمرة بالحصول على برنامج سياحي كامل من الشركة السياحية لتكون هى المسئولة أمام الجهات المعنية سواء فى مصر أو السعودية عند مخالفة المعتمر لأى من الضوابط المقررة كمكوث المعتمر بالمخالفة من موسم العمرة إلى موسم الحج وغيرها من السلوكيات الخاطئة التى كان تتبع فى الماضى والتى تعتبر جزءًا من كارثة الحج لهذا العام.

 

ولفت إلى أن هذه القرارات السعودية تأتي لضبط سوق العمرة والحج بعد ما جرى فى موسم الحج لهذا العام، لافتًا إلى أنه سيكون هناك المزيد من الإجراءات التنسيقية من الجانب السعودي.

شركات السياحة الشركة السياحية سوق العمرة برنامج سياحي السعودية المعتمر

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