حسن سلامة: انضمام الدول إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل يعكس عدالة القضية

كشف الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، عن إعلان كوبا للانضمام إلى جنوب إفريقيا ومصر فى دعواها ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية.

وقال حسن سلامة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت: "يمثل نوعًا من الدعم المعنوى الكبير للقضية الفلسطينية، ويعكس حالة من التغير فى المجتمع الدولى".

وأضاف أن أعداد المنضمين يتزايد وهذا مسار قانونى مهم، ولدينا فترة زمنية حتى تثبت هذه القضية فى حق سلطات الاحتلال الإسرائيلى، فإثبات قضية الإبادة الجماعية ليس بالسهل، رغم أننا نشهدها يوميًا ورغم الكوارث الإنسانية فى قطاع غزة، ونشاهدها جميعًا فى كل لحظة.

وأوضح حسن سلامة، أن المطلوب هو إثبات نية من يقوم بهذه الجريمة وأنه يستهدف بالفعل القيام بجريمة التطهير العرقى، فالأمر ليس بالسهل فى ضوء عوامل كثيرة وضغوط دولية، ولكن انضمام مصر وكوبا وغيرها من الدول يعكس عدالة هذه القضية وحجم العدوان الذى تمارسه سلطات الاحتلال على قطاع غزة.

