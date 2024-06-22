السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شارل جبور يحذر من تصاعد النزاعات العسكرية في جنوب لبنان (خاص)

لبنان
لبنان

أعرب شارل جبور، المتحدث الإعلامي لحزب القوات اللبنانية، عن تحذيره من تفاقم الوضع الأمني جنوب لبنان، مشيرًا إلى استمرارية المواجهات العسكرية وتصاعدها منذ الثامن من أكتوبر الماضي.

 

وبدأ جبور تصريحاته لـ"الدستور"، بالتأكيد على أن المواجهة الحالية لا تزال "مستمرة بوتيرة تصاعدية"، مع تسجيل "تقلبات مستمرة" في وتيرة المعارك على الأرض، مؤكدا أن الأسابيع الأخيرة شهدت توسعًا في رقعة المعارك والتصعيد، خاصة بعد اغتيال كوادر رفيعة المستوى من حزب الله.

 

وفي تحليله للوضع الراهن، أكد جبور، أن هذا التصاعد قد يؤدي إما إلى مزيد من التصعيد المباشر ضد إسرائيل أو تجاوزه ليستهدف حزب الله نفسه.

وأشار إلى أن هذا السيناريو يمكن أن يؤدي إلى حروب مفتوحة، مشيرًا إلى أن الجميع في المنطقة يتفهمون "المخاطر الكبرى" التي تترتب على استمرار هذا الوضع.

مخاوف من تفاقم الأوضاع في لبنان

وبالنسبة للردود الدولية، أشار جبور إلى زيارة الموفد الرئاسي الأمريكي للمنطقة، حيث عبر عن خيبة أمله من عدم وجود إجراءات دبلوماسية فعالة لمنع تفاقم النزاعات. 

 

وأضاف أن عدم التدخل الدبلوماسي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الحالية بشكل أكبر، مما يزيد من التوترات والمخاوف في المنطقة.

 

وفي ختام تصريحاته، دعا جبور الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها بالكامل، واتخاذ إجراءات فورية للحد من التصعيد، مثل نشر القوات اللبنانية في المناطق المتنازع عليها لضمان الاستقرار الأمني ومنع تفاقم الأوضاع.

 

يأتي هذا التحذير في ظل تزايد التوترات العسكرية في المنطقة، مع تصاعد النزاعات بين الأطراف المعنية، مما يجعل الوضع الإقليمي أكثر تعقيدًا وخطورةً.

 

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