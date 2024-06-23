كيف تحصل على ما تريد لـ ريتشارد تمبلر الجزء الرابع؟

هناك اعتقاد شائع بأن الناس الذين يتميزون بالجرأة والشجاعة والجاذبية والمواجهة هم فقط من بامكانهم الحصول على ما يريدون، إذا كنت لا تتمتع بهذه الصفات فلا تقلق لأن الأمر يتعلق فقط بمعرفتك الجيدة لما تريد ثم معرفة كيفية الحصول عليه

وفي السطور التالية يوضح الكاتب ريتشارد تمبلر كيف يمكنك أن تحصل على ما تريد دون أن تضطر للطلب مرتين.

1- حدد ما تطلبه بوضوح، نفترض أنك تريد انقاص وزنك وطلبت من شريكة حياتك المساعدة، كيف تكون هذه المساعدة؟ هل ترغب في أن توافق على الامتناع عن طهو أطعمة محددة؟ أم ترغب في أن تتبع حمية عذائية مثلك؟

2- اختر اللحظة المناسبة، إذا أردت من شخص أن يوافق على طلبك فاطلب منه في وقت يشعر فيه بالبهجة والسعادة والاسترخاء وليس في عجلة من أمره.

3- اختر موعدًا، إذا كنت تريد مناقشة ما تريده بالتفصيل، قد تكون بحاجة لاقناع خطيبتك بأن الوقت حان لتصبحا أسرة أو اقناع مديرك باجراء مقابلة معك للتأهل للمنصب الجديد.

4- عند طلب أي شئ من شخص ما احرص على ذكر ثلاثة أسباب واضحة تدفع هذا الشخص إلى الموافقة على طلبك.

5- تمرن على ما تريد أن تقوله أمام المرآة أوأمام أحد الأصدقاء إلى أن تشعر بالثقة فيما تقول وتصبح العبارات والأرقام الصحيحة تلقائية وسهلة على لسانك.

6- تمرن على إجابة الطرف الآخر، عليك أن تتوقع الأسباب التي تدفع الآخر للقبول والأسباب التي تدفعه للاعتراض أو الرفض ومن ثم يمكنك الاستعداد من خلال التمرن على الحجج المضادة.

7- عندما تصل إلى نهاية كلامك المنمق الذي تدربت عليه يجب أن تصمت فعند تلك اللحظة يكون الطرف الآخر بصدد التفكير فيما قلت ولكن إذا استمريت في الكلام فقد تربكه بمعلومات غير ضرورية أو تقاطع حبل أفكاره وهذا ليس جيدًا.

8- اكتب النقاط الأساسية، نفترض أنك سألت المدير أو رئيس اللجنة أو مدير البنك سؤالًا كبير وسيضطر إلى التفكير فيه وربما يتحدث مع أشخاص آخرين بشأن هذا الموضوع حتى يحصل على الموافقة من شخص أعلى منه إداريًا ما الذي يضمن لك أن هذا الشخص سيعبر بدقة عن طلبك ماذا لو نسى نقاط مهمة أو أخطأ في أرقام معيارية هناك حل بسيط لهذه المشكلة هو أن تأخذ ملخص مكتوب معك إلى الاجتماع وتسلمه للشخص المعني ويكون أقل من صفحة يتضمن المعلومات الرئيسية والحقائق والحجج التي تحتاج لعرضها.

9- ليكن لديك حد أدنى فأنت لن تحصل على إجابة مباشرة بمجرد التقدم بالطلب وغالبًا ستلجأ للتفاوض لذا لابد أن تعرف إجابة هذا السؤال حتى لا توافق على شئ ليس فيه نفع لك.

10- اطلب أكثر مما تريد وعندما يفاوضك الناس على أقل مما تريد، ستحصل في النهاية على ما طمحت اليه في سرك.

11- لا تطلق تهديدات جوفاء فهذا أمر غير مستحب وإياك أن تهدد الشخص الآخر بأنه في حالة عدم موافقته على طلبك بأنك ستترك وظيفتك أو أنك ستنهي صداقته به فهذا أمر طفولي ويأتي بنتائج عكسية، نفترض أنك قررت أنك ستترك الوظيفة فعلًا إن لم يعطك المدير زيادة في الأجر إياك أن تخبره بذلك، اعرض طلبك فقط وعندما يرفض المدير اذهب واحصل على وظيفة أخرى وعندما تقدم إخطار لترك الوظيفة ويتم سؤالك عن السبب يمكنك تفسير ذلك بطريقة مهذبة أنك كنت مضطرًا للانتقال إلى وظيفة ذات مستقبل أفضل وإذا كانت خسارتك ستجعل المدير يغير رأية فربما يقدم لك عرضًا لتبقى في الشركة.

12- فكر في قرارك، نفترض أن المفاوضات سارت على ما يرام الى حد ما وأن الشخص الآخر لم يوافق على كل شئ لكنه عرض حلًا وسطًا من حقك أن تقول سأفكر ثم اسال الشخص متى يرغب في الحصول على جواب أواقترح موعدًا بنفسك وهكذا يصبح لديك وقت للتفكر وجمع معلومات إضافية تساعدك في اتخاذ القرار إن لزم الأمر.

13- لا تستسلم، قد لا ترغب في التوصل إلى حل وسط أو لاترى حاجة في ذلك قد تكون حاولت الإقلاع عن التدخين مرات ومرات وباءت محاولاتك بالفشل لا تستسلم حاول وحاول حتى تنجح وإذا لم تحصل على الترقية هذه المرة حاول أن تجعل نفسك مرشحًا أكثر قوة وملاءمة للترقية في المرة القادمة.

14- ضع خططًا باعثة على التحدي وواقعية في الوقت نفسه واعمل على تنفيذها ولا تعتمد على الحظ في أيه مهمة تقوم بها، وإذا قمت بعملك باتقان فلن تحتاج للحظ.