السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيمن الرقب: إسرائيل تضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط

أيمن الرقب
أيمن الرقب

كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، عن إعلان كوبا الانضمام إلى جنوب إفريقيا ومصر فى دعواها ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية.

وقال أيمن الرقب، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، مساء اليوم السبت: "اليوم بعد أكثر من 6 أشهر من رفع القضية ضد الاحتلال الإسرائيلي لارتكابها جرائم إبادة جماعية فى محكمة العدل الدولية، وكل ذلك يجب أن يحرك محكمة العدل الدولية لإصدار قرار ضد الإبادة الجماعية".

وأضاف أنه حتى الآن كل ما أصدرته المحكمة من مطالبات عاجلة لوقف الحرب على غزة وكان آخرها وقف الحرب على رفح دون رد إيجابى من قِبل الاحتلال الإسرائيلى وتجاهل كل النداءات الدولية، ويضرب بكل القرارات الدولية عرض الحائط.

وتابع أيمن الرقب: نحن نعول أن يصدر قرار قريبًا من محكمة العدل الدولية لاعتبار أن ما يرتكبه الاحتلال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني ومطالبته بوقف الحرب بشكل عاجل على قطاع غزة، ونحن ندرك أن قرارات محكمة العدل الدولية غير ملزمة ولا توجد لها أدوات لإلزام الاحتلال، ولكن كل ذلك يأتى فى سياق فضح الاحتلال.

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