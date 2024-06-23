سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 23 يونيو 2024

يشهد سعر الذهب استقرارًا تامًا في معاملاته في سوق الصاغة لمختلف الأعيرة المتداولة في السوق المصري وأكثرها انتشارًا وهو عيار 21 الذي استقر عند 3140 جنيه للبيع.

نوضح في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الأحد 23 يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار في معاملات سوق الصاغة اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 24

3588.5 جنيه للبيع.

3577.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 22

3289.5 جنيه للبيع.

3279 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21

3140 جنيهًا للبيع.

3130 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18

2691.5 جنيه للبيع.

2682.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب للبيع والشراء في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 14

2093.25 جنيه للبيع.

2086.75 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 12

1794.25 جنيه للبيع.

1788.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 9

1345.75 جنيه للبيع.

1341.5 جنيه للشراء.

سعر جنيه ذهب في مصر اليوم

25120 جنيهًا للبيع.

25040 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب بالدولار

أما سعر الذهب العالمي فقد استقر عند 2322 دولارًا أمريكيًا للبيع وسعره للشراء استقر عند 2321 دولارًا أمريكيًا.

سعر الذهب في السعودية

الذهب عيار 24 280.01 ريال سعودي 74.60 دولار أمريكي.

الذهب عيار 22 256.49 ريال سعودي 68.34 دولار أمريكي.

الذهب عيار 21 245.01 ريال سعودي 65.28 دولار أمريكي.

الذهب عيار 18 210.01 ريال سعودي 55.95 دولار أمريكي

الذهب عيار 14 163.81 ريال سعودي 43.64 دولار أمريكي.

الذهب عيار 12 140 ريال سعودي 37.30 دولار أمريكي.

الذهب عيار 10 116.76 ريال سعودي 31.11 دولار أمريكي.

الذهب عيار 9 105 ريال سعودي 27.98 دولار أمريكي.

الذهب عيار 8 93.24 ريال سعودي 24.84 دولار أمريكي.

أونصة الذهب 8،708.31 ريال سعودي 2،320.19 دولار أمريكي.

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