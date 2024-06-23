الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 23 يونيو 2024

سعر الذهب
سعر الذهب

يشهد سعر الذهب استقرارًا تامًا في معاملاته في سوق الصاغة لمختلف الأعيرة المتداولة في السوق المصري وأكثرها انتشارًا وهو عيار 21 الذي استقر عند 3140 جنيه للبيع.

نوضح في هذا التقرير سعر الذهب اليوم  الأحد 23 يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار  في معاملات سوق الصاغة اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر 

سعر الذهب اليوم في مصر  عيار 24 

3588.5 جنيه للبيع.

3577.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 22 

3289.5 جنيه للبيع.

3279 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 

3140 جنيهًا للبيع.

3130 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر  عيار 18 

2691.5  جنيه للبيع.

2682.75  جنيه للشراء.

سعر الذهب للبيع والشراء في مصر 

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 14 

2093.25 جنيه للبيع.

2086.75  جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم في مصر  عيار 12

1794.25 جنيه للبيع.

1788.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 9 

1345.75 جنيه للبيع.

1341.5 جنيه للشراء.

سعر جنيه ذهب  في مصر اليوم 

25120   جنيهًا للبيع.

25040  جنيهًا للشراء.

تحديث لحظي الآن| سعر الذهب اليوم في مصر عيار 24 بالجنية المصري

أسعار الفاكهة اليوم السبت 22 يونيو 2024 بالتفصيل

سعر الذهب بالدولار 

أما سعر الذهب العالمي فقد استقر عند 2322 دولارًا أمريكيًا للبيع وسعره للشراء استقر عند 2321 دولارًا أمريكيًا. 

سعر الذهب في السعودية 

الذهب عيار 24  280.01 ريال سعودي 74.60 دولار أمريكي. 

الذهب عيار 22  256.49 ريال سعودي 68.34 دولار أمريكي.

الذهب عيار 21  245.01 ريال سعودي 65.28 دولار أمريكي.

الذهب عيار 18  210.01 ريال سعودي 55.95 دولار أمريكي

الذهب عيار 14  163.81 ريال سعودي 43.64 دولار أمريكي.

الذهب عيار 12  140 ريال سعودي 37.30 دولار أمريكي.

الذهب عيار 10  116.76 ريال سعودي 31.11 دولار أمريكي.

الذهب عيار 9   105 ريال سعودي 27.98 دولار أمريكي.

الذهب عيار 8   93.24 ريال سعودي  24.84 دولار أمريكي.

أونصة الذهب 8،708.31 ريال سعودي  2،320.19 دولار أمريكي.

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