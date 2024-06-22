يورو 2024.. البرتغال تضرب شباك تركيا بثلاثية وتتأهل إلى دور الـ16

تأهل منتخب البرتغال إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2024 عقب الفوز على تركيا بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات.

سجل هدفي البرتغال في الشوط الأول برناردو سيلفا في الدقيقة 21 وسامت أكايدين مدافع تركيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.

وأحرز برونو فيرنانديز الهدف الثالث في الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وتصدر منتخب البرتغال المجموعة برصيد 6 نقاط وتوقف رصيد تركيا عند 3 نقاط في المركز الثاني.

أحداث الشوط الأول

بدأت المباراة بضغط برتغالي مبكر، حيث حصل كريستيانو رونالدو على فرصة تسجيل هدف في الدقيقة الثانية، لكن تصدى له الحارس التركي ببراعة. وفي الدقيقة السادسة، رد روبن دياز على هجمة تركية خطيرة، مانعًا من تسجيل هدف مبكر للمنتخب التركي.

وواصل المنتخب البرتغالي سيطرته على وسط الملعب، مستحوذًا على الكرة بنسبة 60%. وفي الدقيقة 21، افتتح برناردو سيلفا التسجيل بعد تمريرة حاسمة من نونو مينديش.

ولم يتوقف هجوم البرتغال، حيث أهدر برونو فيرناديز فرصة ذهبية في الدقيقة 24 بتسديدة قوية مرت جوار القائم.

وفي الدقيقة 25، حصل عبد الكريم بردجكي على بطاقة صفراء بعد مخالفة على لاعب برتغالي.

وفي الدقيقة 28، عزز المنتخب البرتغالي تقدمه بهدف ثانٍ عن طريق المدافع التركي سامت أكايدين بعد خطأ فادح في خط الدفاع.

وحاول المنتخب التركي العودة في النتيجة، وحصل على ركلة ركنية في الدقيقة 31، لكن دون جدوى.

وشهدت الدقائق التالية محاولات من الأتراك للوصول إلى مرمى الحارس البرتغالي، لكن دفاع البرتغال كان صعب المراس.

وفي الدقيقة 37، أهدر رونالدو فرصة تسجيل هدف ثالث له بتسديدة قوية مرت فوق مرمى المنتخب التركي. وفي الدقيقتين 39 و42، حصل كل من رافائيل لياو ومحمد زكي سيلك على بطاقة صفراء.



أحداث الشوط الثاني

منتخب البرتغال استمر في ضغطه خلال الشوط الثاني وشهدت الدقيقة 48 ركلة ركنية لتركيا على يمين مرمى البرتغال، نفذها هاكان تشالهان أوجلو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا إلى وسط الملعب.

في الدقيقة 53 تسديدة قوية عن طريق يوسف يازيتش لاعب تركيا من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بثبات.

واستطاع البرتغال أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 56 بعد تمرريرة بينية متقنة تجاه كريستيانو رونالدو المنطلق داخل منطقة الجزاء خلف مدافعي تركيا والذي تمكن من السيطرة على الكرة ثم مررها لزميله برونو فيرنانديز الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

هدوء نسبي في نسق المباراة خلال الدقائق الحالية مع انحصار الكرة بمناطق وسط الملعب.

ركلة ركنية لتركيا على يسار مرمى البرتغال، نفذها هاكان تشالهان أوجلو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا إلى وسط الملعب.