استشاري حساسية ومناعة يوضح أسباب الإصابة بنزلات البرد بعد أداء فريضة الحج

أوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أسباب وعلاج نزلات البرد بعد العودة من الحج، قائلًا، إن الحج يعتبر أكبر تجمع للمسلمين من كافة الأطياف على مستوى العالم، وهو عبارة عن تجمعات لا يوجد بها تباعد، وجزء كبير من الناس لا يرتدون الكمامات، وبالتالي يأتي إلينا جزء كبير من الناس بأعراض البرد والإنفلونزا.

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر قناة dmc، أنه بمجرد عودة الحجاج إلى مصر نجد لديهم نزلات البرد والسخونية، لافتا إلى أنه سواء ظهرت أعراض أم لم تظهر، يجب إيقاف الزيارات لمدة أسبوع على الأقل، معقبا: "لأننا من عاداتنا وتقاليدنا بمجرد عودة الحجاج تكثر الزيارات".

وأوضح أن أعراض الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا تكون واضحة بشكل كبير أكثر على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ولذلك يجب عليهم التواصل مع الطبيب مباشرة، معقبا: "معظم الأعراض تعالج بسهولة".