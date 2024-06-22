بلوحات الفُسيفساء.. فنانة فلسطينية تكشف معاناة الأطفال فى غزة (فيديو)

كشفت الفنانة الفلسطينية آمنة بعجور، عن المعاناة التي يعيشها الأطفال في غزة من خلال "حكاية شعب يحب الحياة".



وتحدثت خلال تصريحاتها لقناة "النيل للأخبار"، أن الأطفال بغزة ملابسهم مقطعة ووجوههم مليئة بالدماء وأنها تتمنى المشاركة بلوحة بانورامية كبيرة يراها العالم كله.



وعبرت الفنانة آمنة بعجور بلوحات الفسيفساء عن إيمان عميق بنصر قادم لا محالة وإن طالت العتمة.

وكشفت عن بعض لوحاتها الفنية وهي عبارة عن مجموعة من الخيول وكلها بألوان متعددة ووصفتها بأنها رأت في هذه الخيول الخير وأنها الثوار بغزة يهبون لنجدة الأقصى.

من هي آمنة بعجور؟



السيدة آمنة هي فلسطينية من مواليد لبنان بعدما هاجر أهلها للبنان عام 1948، وفي عام 1995 ذهبت لغزة بتصريح ودرست في كلية التربية الفنية بجامعة الأقصى، وبعدها أكملت والدتها دراستها بمصر عام 2003، وأنهت دراسة الدكتوراه في عام 2016.