الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع عودة العمل بالبنوك.. سعر الدولار اليوم الأحد 23 /6 /2024

سعر الدولار
سعر الدولار

يزداد البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع عودة العمل بالبنوك المصرية والاجنبية اليوم الأحد عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى 2024. 

 

نرصد في هذا التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 23  يونيو 2024 في معاملات البنوك المصرية والاجنبية وفق السعر الرسمي للصرف في البنك المركزي المصري.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري 

47.6391 جنيه شراء 47.7791 جنيه بيع 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الاهلي المصري 

47.66 جنيه شراء 47.76 جنيه بيع 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر

47.66 جنيه شراء 47.76 جنيه بيع 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الاسكندرية 

47.66 جنيه شراء 47.76 جنيه بيع 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي 

47.75 جنيه شراء 47.85 جنيه بيع 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة 

47.66 جنيه شراء 47.76 جنيه بيع 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي CIB 

47.66 جنيه شراء 47.76 جنيه بيع 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر  

يورو    51.4122 جنيه شراء 51.5824 جنيه بيع

جنيــه إسترليـنى 60.8638 جنيه شراء 61.0665 جنيه بيع

دولار كنـدى    34.6492 جنيه شراء 34.7535 جنيه بيع

كرون دانمركى 6.8934 جنيه شراء  6.9143 جنيه بيع

كرون نرويجى 4.4893 جنيه شراء  4.5036 جنيه بيع

كرون ســويدى 4.5801 جنيه شراء  4.5941 جنيه بيع

فرنك سويسرى 53.1153 جنيه شراء 53.2952 جنيه بيع

100 ين يابانى 30.2836 جنيه شراء 30.3823 جنيه بيع

ريـــال سعـــودى 12.6987 جنيه شراء 12.7374 جنيه بيع

دينــار كويتى    155.4244 جنيه شراء 155.9321 جنيه بيع

درهم اماراتى   12.9694 جنيه شراء 13.0086 جنيه بيع

دولار اســـترالى  31.6610 جنيه شراء 31.7636 جنيه بيع

دينــار البحــرين 126.3839 جنيه شراء  126.7755 جنيه بيع

ريـــال عمـــانى    123.7284 جنيه شراء 124.1081 جنيه بيع

ريـــال قطــــرى   13.0608 جنيه شراء 13.1081 جنيه بيع

دينـار اردنـى     67.0974 جنيه شراء 67.4847 جنيه بيع

يوان صينى     6.5686 جنيه شراء  6.5880 جنيه بيع

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