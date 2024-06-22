السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث الحكومة يكشف حقيقة وفاة عدد كبير من الحجاج غير النظاميين

المستشار محمد الحمصاني 
المستشار محمد الحمصاني 

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن عملية البحث ما زالت جارية عن الحجاج غير النظاميين المفقودين، في المستشفيات السعودية ولدى السلطات السعودية، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن عدد الحجاج غير النظاميين المتوفين حين التثبت من العدد.

وفاة 31 حاجًا فقط من 50 ألفًا من البعثة المصرية للحجاج

ولفت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى وفاة 31 حاجًا فقط من 50 ألفًا من البعثة المصرية للحجاج، نتيجة أمراض مزمنة.

سحب رخص 16 شركة سياحة

وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر سحب رخص الشركات المخالفة وإحالة المسئولين إلى النيابة، وتغريمهم لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم، لافتًا إلى أنه تم رصد 16 شركة سياحة بشكل مبدئي سفروا الحجاج ولم يقدموا لهم الخدمات.

وأردف أنه سيتم وضع آليات منح تأشيرات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية، كما سيتم التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية قبل وأثناء موسم الحج منعًا لتكدس الحجاج غير الرسميين. 

وأشار إلى أن العديد من المواطنين يدخلون بتأشيرات غير الحج، ويتسللون للأراضي المقدسة لأداء الشعائر.

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الوزراء الحجاج الحمصاني السلطات السعودية أحمد موسى على مسئوليتي

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