سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 23-6-2024 فى البنوك

مع عودة العمل بالبنوك من اليوم الأحد يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في معاملات بداية الأسبوع وبداية العمل بالبنوك مرة أخرى عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.

نرصد في هذا التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 23/6/2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق السعر الرسمي للصرف في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري

12.6987 جنيه شراء 12.7374 جنيه بيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الاهلي المصري

شراء 12.70 جنيه بيع 12.73 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر

شراء 12.70 جنيه بيع 12.73 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الاسكندرية

شراء 12.70 جنيه بيع 12.73 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس

شراء 12.65 جنيه بيع 12.74 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة

شراء 12.70 جنيه بيع 12.73 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

شراء 12.64 جنيه بيع 12.72 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الامريكي

لم يتحرك سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي حيث يبلغ سعر صرف واحد ريال سعودي 0.266 دولار أمريكي.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

دولار أمريكى 47.6391 جنيه شراء 47.7791 جنيه بيع

يورو 51.4122 جنيه شراء 51.5824 جنيه بيع

جنيــه إسترليـنى 60.8638 جنيه شراء 61.0665 جنيه بيع

دولار كنـدى 34.6492 جنيه شراء 34.7535 جنيه بيع

كرون دانمركى 6.8934 جنيه شراء 6.9143 جنيه بيع

كرون نرويجى 4.4893 جنيه شراء 4.5036 جنيه بيع

كرون ســويدى 4.5801 جنيه شراء 4.5941 جنيه بيع

فرنك سويسرى 53.1153 جنيه شراء 53.2952 جنيه بيع

100 ين يابانى 30.2836 جنيه شراء 30.3823 جنيه بيع

دينــار كويتى 155.4244 جنيه شراء 155.9321 جنيه بيع

درهم إماراتى 12.9694 جنيه شراء 13.0086 جنيه بيع

دولار أســـترالى 31.6610 جنيه شراء 31.7636 جنيه بيع

دينــار البحــرين 126.3839 جنيه شراء 126.7755 جنيه بيع

ريـــال عمـــانى 123.7284 جنيه شراء 124.1081 جنيه بيع

ريـــال قطــــرى 13.0608 جنيه شراء 13.1081 جنيه بيع

دينـار أردنـى 67.0974 جنيه شراء 67.4847 جنيه بيع

يوان صينى 6.5686 جنيه شراء 6.5880 جنيه بيع

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