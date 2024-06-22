السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"دينية النواب" تطالب بالتحقيق فى تنظيم رحلات الحج

الدكتور على جمعة
الدكتور على جمعة

نعت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، الحجاج الذين وافتهم المنية أثناء تأدية مناسك الحج عام 1445هـ، وتحتسبهم عند الله شهداء، كما تقدمت بخالص التعازى لأسر الحجيج، قائلة: نسأل الله تعالى لهم الصبر والسلوان.

وطالبت اللجنة في بيان لها، الجهات المعنية المختلفة المسئولة عن تنظيم رحلات الحج بالتحقيق فى وفاة هذا العدد الهائل من الحجاج المصريين وبيان أسباب ذلك وتحديد المسئولين عن هذه الفاجعة الأليمة، وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، "فدماء هؤلاء الشهداء فى أعناقنا جميعًا".

كما طالبت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الوزارات المعنية وسفارة جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية بتقديم أوجه الرعاية اللازمة للمصابين بالمستشفيات، وإجراء حصر دقيق بأعداد الحجاج المتوفين والمفقودين والتنسيق مع ذويهم فى هذا الشأن.

وتابعت: إن اللجنة بصدد إعداد اجتماعات موسعة لمناقشة الجهات المعنية عن حج هذا العام لاستيضاح الأسباب الحقيقية عن وقوع تلك الوفيات.

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برلمانية تثمن توجيهات الرئيس السيسى بتشكيل خلية أزمة لمتابعة وفاة الحجاج المصريين

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تحرك برلمانى جديد تجاه أزمة الحجاج المصريين

 

لجنة الشئون الدينية الدكتور على جمعة الحجاج أسر الحجيج رحلات الحج

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