السبت 22 يونيو 2024
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محمد لطفى لـ"الدستور": كوميديا عصابة الماكس مختلفة واستمتعت فى كواليس التصوير

محمد لطفي
محمد لطفي

أعرب الفنان محمد لطفي عن سعادته بردود الأفعال التي حققها فيلم "عصابة الماكس" والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024 المنقضي.

وقال محمد لطفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن فيلم "عصابة الماكس" فيلم كوميدي عائلي ويضم نخبة مختارة من نجوم الكوميديا ما حمسه للمشاركة في العمل بجانب قصته الشيقة والجديدة.

وأضاف أن فيلم عصابة الماكس يتمتع بكوميديا جيدة، مشيرًا إلى أن كواليس العمل كانت أكثر من رائعة وجمعته العديد من المواقف الكوميدية بينه وبين أبطال العمل خلال تصوير بعض المشاهد بمنطقة سهل حشيش بالبحر الأحمر، ما انعكس على أجواء الفيلم خلال التصوير.

كما يعرض للفنان محمد لطفي في الوقت الحالي فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية" والذي حقق نجاحًا ساحقًا منذ عرضه بدور العرض السينمائية الأيام الماضية.

إيرادات فيلم "عصابة الماكس" 

وحقق فيلم "عصابة الماكس" بطولة الفنان أحمد فهمي، أمس، إيرادات بلغت مليونًا و250 ألف جنيه؛ ليحتل الفيلم المركز الثالث بين الأفلام المعروضة ليحتفظ بترتيبه في القائمة منذ انطلاق عرضه. 

أبطال فيلم "عصابة الماكس"

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم: أحمد السقا، هشام ماجد، محمد ثروت، مؤدي المهرجانات حمو بيكا، حمدي الميرغني، محمد لطفي، محمد أسامة "أوس أوس"، وكريم فهمي. 

يُعد فيلم "عصابة الماكس" التعاون الأول بين روبي وأحمد فهمي في السينما، وتم تصوير الفيلم بين محافظتي الفيوم والإسكندرية وعدد من شوارع القاهرة، إضافة إلى الديكورات الداخلية.

أحداث فيلم "عصابة الماكس"

تدور أحداث "عصابة الماكس" في إطار كوميدي حول شخص اعتاد السرقة والتهريب دون مساعدة من أحد، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تُساعده في تنفيذها، لكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تُهدد نجاح العملية.

ويُجسِّد أحمد فهمي شخصية زعيم عصابة، وهي الشخصية التي ظهر بها كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "كازابلانكا"، ويقوم بتحضير إحدى العمليات ويفرض على عصابته السرية التامة أثناء إجراء العملية.

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