السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كولر يطالب بالثأر فى قمة الثلاثاء ويتجاهل «أحاديث التأجيل»

كولر
كولر

أعلن السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول بنادى الأهلى، عن حالة الطوارئ داخل صفوف فريقه؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك فى الجولة الـ٢٧ من منافسات الدورى المصرى الممتاز، والمقررة لها الثلاثاء المقبل.

ورفض «كولر» الحديث عن تأجيل المباراة إلا بوصول قرار رسمى من اتحاد الكرة، وطلب من اللاعبين ضرورة التركيز بنسبة ١٠٠٪ لمواجهة الغريم التقليدى، من أجل تعويض خسارة مباراة الدور الأول، وأيضًا مواصلة الزحف نحو استعادة صدارة الدورى وتوسيع الفارق مع الفارس الأبيض.

وكشف مصدر مسئول عن أن محمود الخطيب، رئيس نادى الأهلى، الموجود فى رحلة علاجية بفرنسا، أجرى اتصالًا هاتفيًا بـ«كولر» عن طريق خالد بيبو، مدير الكرة، طلب خلاله تجاهل كل ما يتردد على السوشيال ميديا.

وأضاف المصدر أن رئيس الأهلى شدد على أن إدارة النادى لا تتعامل إلا مع الخطابات الرسمية، مطالبًا بضرورة التركيز فى برنامجيه الفنى والبدنى مع اللاعبين لحين خوض المباراة.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلى أرسلت خطابًا رسميًا جديدًا إلى اتحاد الكرة عقب لقاء الداخلية، تطالب فيه بالتأكيد على موقفها بضرورة استقدام حكام أجانب لمباراتى الفريق أمام الزمالك وبيراميدز، واللتين تعدان فاصلتين فى مشوار المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم.

من جهته، عقد خالد بيبو جلسة مع لاعبى الفريق على هامش المران؛ استعدادًا لمواجهة الأبيض، وكشف مصدر عن أن «بيبو» فرض الحظر الإعلامى على اللاعبين، وحذر من توقيع عقوبات مضاعفة على أى لاعب يظهر فى أى وسيلة إعلامية قبل لقاء القمة، مطالبًا بالابتعاد عن السوشيال ميديا لضمان التركيز فى القمة.

فى سياق آخر، قرر «كولر» دخول الفريق فى معسكر مغلق مساء الأحد، واختيار قائمة اللاعبين التى ستدخل المعسكر قبل القمة.

على جانب آخر، يستعيد الفريق جهود الفلسطينى وسام أبوعلى بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة التى لحقت به مع منتخب بلاده أمام لبنان بالتصفيات الآسيوية.

ونسق «كولر» مع الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبى، لاستبعاد وسام أبوعلى من مواجهة الداخلية الأخيرة؛ ليكون لائقًا بشكل كامل أمام الزمالك.

فى المقابل، يغيب عمر كمال عبدالواحد، لاعب الفريق، عن القمة، حيث أثبتت الأشعة التى أجراها إصابته بشد من الدرجة الأولى فى العضلة الأمامية وتتراوح مدة غيابه بين أسبوعين و٣ أسابيع، وبدأ اللاعب تنفيذ برنامج علاجى من الإصابة.

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كولر يطالب بالثأر فى قمة الثلاثاء ويتجاهل «أحاديث التأجيل»

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