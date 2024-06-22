مأزق ثلاثى.. نتنياهو يواجه تمردًا من «الليكود» وانتفاضة شعبية وغضبًا من إدارة بايدن

قالت صحيفة «واشنطن بوست»، الأمريكية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، يواجه العديد من المعارك على جبهات كثيرة، منها مجموعات كان يعتمد عليها ذات يوم كحلفاء فى ظل استمرار حرب غزة.

وأضافت الصحيفة، فى تقرير، أن علاقة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، كانت متوترة مع نتنياهو قبل أحداث السابع من أكتوبر، لكن بعد عملية طوفان الأقصى أصبحت أفضل، ولكنها سرعان ما توترت مجددًا، وكذلك العلاقة بين نتنياهو وأعضاء حكومته.

ووفقًا للصحيفة الأمريكية، فإنه مع استمرار الحرب، واستنفاد جنود الاحتياط، وتصاعد الغضب الشعبى؛ بسبب فشل الحكومة فى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإعادة المحتجزين إلى وطنهم- بات نتنياهو فى مأزق.

وأكدت أن المعارك الداخلية فى حكومة الاحتلال ربما تكون الأكثر إثارة للدهشة، وربما الأخطر من نوعها، لا سيما التمرد الأخير داخل ائتلاف نتنياهو، حتى داخل حزبه، عندما رفض الأعضاء دعم جزء من التشريع الذى أمرهم بتمريره.

وأوضحت: «جرى دفع مشروع القانون الذى يمنح الحكومة المزيد من السلطة على حاخامات البلديات فى إسرائيل- المسئولين المحليين الذين يشرفون على الزواج والطلاق، وغيرها من القضايا المحلية- من قبل حلفاء رئيس الوزراء المتطرفين».

ووصف منتقدون القانون بأنه بمثابة استيلاء على السلطة، ويهدف إلى منح اليهود المتطرفين نفوذًا أكبر، حتى فى المدن الأكثر علمانية فى إسرائيل، ورفضه رؤساء البلديات والمشرعون من حزب الليكود، فى تمرد نادر، واضطر نتنياهو إلى سحب مشروع القانون.

واعتبرت الصحيفة أن فشل مشروع حاخامات البلديات بمثابة انتفاضة صغيرة ضد نتنياهو، لكن المراقبين السياسيين كانوا يبحثون عن علامات تشير إلى أن قبضة رئيس الوزراء الحديدية على الليكود يمكن أن تفلت. ومع تراجع الدعم الشعبى لنتنياهو، من المعروف أن آخرين داخل الحزب- من بينهم رئيس بلدية القدس السابق نير بركات- يقدمون أنفسهم بهدوء كزعيم الحزب المقبل.

كما عارض عضو بارز آخر فى حزب الليكود، وزير الدفاع يوآف جالانت، نتنياهو، رافضًا دعم التشريع الذى من شأنه حماية «إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية» من الطعون القانونية، لكن نتنياهو يحتاج إلى الأحزاب المتطرفة، وهى تهدد بانهيار الحكومة إذا لم يجر إقرار مشاريع القوانين الخاصة بها.

وبعد فترة وجيزة من يوم ٧ أكتوبر، انضم زعيم المعارضة بينى جانتس إلى حكومة حرب الطوارئ إلى جانب جالانت ونتنياهو، فيما اتفق المتنافسون السياسيون على الأدوار المتساوية فى الهيئة المسئولة عن أعلى القرارات المتعلقة بالحرب؛ كوسيلة لإظهار جبهة موحدة للأمة.

وقالت «واشنطن بوست» إن فريق المنافسين صمد عندما شنت إسرائيل غزوًا بريًا واشتبكت فى أنحاء غزة لعدة أشهر، لكن التوترات تصاعدت مع انقسام المجموعة حول مقترحات مختلفة لوقف إطلاق النار كان من شأنها أن تؤدى إلى إطلاق سراح المحتجزين، وبسبب رفض نتنياهو صياغة استراتيجية لحكم غزة بعد الحرب.

وتابعت: «فى الحالتين، رفض رئيس الوزراء الالتزام، على ما يبدو، لتجنب القطيعة مع أعضاء ائتلافه اليمينى المتطرف، الذين اعترضوا بصوت عالٍ على أى سياسات من شأنها وقف القتال أو السماح للسلطة الفلسطينية بدور فى مستقبل غزة. ومع حصوله على أغلبية أربعة مقاعد فقط فى البرلمان، لا يستطيع نتنياهو أن يتحمل خسارة حتى ولو واحد من أحزاب ائتلافه».

وأخيرًا، انقسمت حكومة الحرب تمامًا عندما استقال جانتس وحليفه الحزبى غادى أيزنكوت فى ٩ يونيو الجارى، وقرر نتنياهو حل الحكومة بالكامل بعد أيام، وأثار رحيل جانتس مخاوف من أن يعتمد رئيس الوزراء بشكل أكبر على شركائه الأكثر تطرفًا فى الصراع الدائر فى غزة، حتى مع التهديد باندلاع حرب ثانية مع حزب الله فى لبنان.

ومنذ استقالته، كان جانتس أكثر صراحة بشأن الحاجة إلى ضمان وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين، وربما تكون تحركاته قد عززت الاحتجاجات المناهضة لنتنياهو فى الشوارع التى تزايدت فى الأسابيع الأخيرة، وشهدت المزيد من حملات القمع من قبل الشرطة.

وتفوق جانتس، الذى خاض الانتخابات السابقة ضد نتنياهو، فى بعض الأحيان على رئيس الوزراء فى استطلاعات الرأى منذ ٧ أكتوبر.

ومع استمرار المعارك فى غزة- إذ أسفر القتال عن مقتل أكثر من ٣٠٠ جندى إسرائيلى واستشهاد أكثر من ٣٧ ألف فلسطينى- أشار كبار الضباط بشكل متزايد إلى الحاجة إلى «خطة اليوم التالى» أو معرفة من سيدير غزة بعد الحرب، وبالنسبة للقادة، السؤال هو ضرورة عسكرية، ودون وجود خطة لتولى بعض السلطات السلطة، لا يمكنهم سحب قواتهم من غزة دون خوف من قيام حركة حماس بإعادة تجميع صفوفها بسرعة، وإعادة تسليحها والتهديد بتنفيذ عملية أخرى فى ٧ أكتوبر.

بالنسبة لنتنياهو، هذا حقل ألغام سياسى ويدافع شركاؤه الأكثر تطرفًا عن احتلال إسرائيل لغزة بشكل دائم، بل حتى إعادة بناء المستوطنات اليهودية هناك، ورفض نتنياهو، العالق فى المنتصف، تشكيل أى خطة على الإطلاق، وعندما جرى الضغط عليه قرر فقط أن إسرائيل ستواصل القتال حتى يجرى «تدمير» حماس.

ووفق الصحيفة، يبدو أن القادة العسكريين الذين يقتربون من استكمال قوائم الأهداف الخاصة بهم فى غزة، قد نالوا ما يكفى. أصبحت الشكاوى التى شاركوها مع المراسلين بشكل غير رسمى لأسابيع علنية بشكل متزايد، ففى وقت سابق من هذا الأسبوع، قال دانييل هاغارى، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، إنه «لا يمكن تدمير حماس، فهى فكرة قائمة».

أما عن العلاقة بين بايدن ونتنياهو، فكانت العلاقة بين الجانبين مشحونة منذ أن تولى بايدن منصبه فى عام ٢٠٢١، وبعد احتضان نتنياهو الوثيق للرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهورى، رفض بايدن أو أخّر المكالمات الهاتفية المعتادة وزيارات البيت الأبيض. وأعلنت واشنطن عن نظرة قاتمة تجاه خطط نتنياهو لإعادة الهيكلة القضائية.

كل ذلك اختفى بعد ٧ أكتوبر، عندما ألقى بايدن دعمه لنتنياهو وحق إسرائيل فى شن حرب على حماس، ولم يدم التقارب، فقد اشتكى المسئولون الأمريكيون سرًا من رفض نتنياهو صياغة خطة لليوم التالى ومن الانهيار الإنسانى المتزايد داخل غزة، وأصبح توجيه الاتهامات الدبلوماسية أكثر علانية مع فشل العديد من التعهدات بزيادة المساعدات، وتعثر اقتراح وقف إطلاق النار تلو الآخر، فى بعض الحالات، كما ألمح مسئولون فى الإدارة، بسبب المناورات السياسية لرئيس الوزراء.

وحث مسئولو بايدن «نتنياهو» على إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة ووقف هجوم كبير على رفح، المعقل الأخير لحماس، حيث فر أكثر من مليون مدنى بحثًا عن الأمان. وعلى أى حال، تحرك جيش الاحتلال الإسرائيلى نحو رفح فى أوائل شهر مايو، وأوقف بايدن، الذى وصف إدارة نتنياهو للحرب بأنها «خطأ»، مؤقتًا، شحنة من القنابل الثقيلة التى قال إنه لا يريد استخدامها فى الهجوم.

وفى الشهر الماضى، نشر بايدن تفاصيل اقتراح وقف إطلاق النار الذى قال إن حكومة نتنياهو الحربية وافقت عليه، لكن يبدو أن الرئيس الأمريكى يجبر رئيس الوزراء على تولى مسئولية الخطة، رغم اعتراضات شركاء نتنياهو اليمينيين.

ولكن حسب الصحيفة، أصبح الحقد أكثر وضوحًا، فقد نشر «نتنياهو» يوم الثلاثاء، مقطع فيديو، اتهم فيه بايدن بعرقلة المجهود الحربى الإسرائيلى، وقال إنه من غير المعقول أن تقوم الإدارة فى الأشهر القليلة الماضية بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل.

وأكد التقرير الأمريكى أن رد فعل المسئولين الأمريكيين كان غاضبًا فى السر، حيث ألغوا اجتماع التخطيط الاستراتيجى المقرر عقده هذا الأسبوع، فيما قال مسئولون إن شحنة واحدة فقط من القنابل الثقيلة قد تأخرت، لكن استمر تدفق أسلحة أخرى بقيمة ملايين الدولارات.