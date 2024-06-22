أبوشامة لـ"القاهرة الإخبارية": تصعيد حكومة نتنياهو فى لبنان هدفه إضعاف قدرات حزب الله

قال محمد مصطفى أبوشامة، الكاتب الصحفي، إن افتتاحية صحيفة الجارديان اليوم استرشدت بتصريح لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن طرفي الحرب، وهما حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ليس لديهما رغبة حقيقية في الحرب، وهو ربما يكون صادقًا في تحليله وقراءاته، فهو يملك من الأدوات ما يؤهله لأن يقول ويؤكد هذا التصريح.

وأضاف أبوشامة، خلال مداخلة ببرنامج "الشرق الأوسط"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية أميمة تمام، أن كلا الطرفين، رغم أن وزير الخارجية لا يرغب في أن يشاهد أو تقوم حرب واسعة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لكن كلاهما مدفوع بشكل كبير بضغوط مختلفة لاتساع قواعد الاشتباك بينهما أو خرقها بشكل أو بآخر أو إسقاطها، والدخول فيما أكبر من ذلك سواء حربًا محدودة أو متسعة حسبما ستثبته الأحداث أو تتبعه العملية العسكرية التي ستحدث.

وأشار إلى أن كل طرف لديه ما يجعله مضطرًا لهذه الحرب، فحكومة بنيامين نتنياهو تريد تعكير صفو العلاقة أو الاتفاقات التي يقال إنها تجرى بين إيران وأمريكا، لكن نتنياهو مدفوع بما هو أكبر من ذلك، وهي حالة الاضطرابات في شمال إسرائيل، والهجرة الواسعة، والضغوط من المستوطنين، والاشتراط القوي الذي وضعه حزب الله في ربط مساحتي القتال في غزة وفي الجنوب اللبناني.

وتابع: "تصعيد حكومة نتنياهو في جنوب لبنان نية مبيتة لإيقاف تنامي قدرات حزب الله، فهي قضية تؤرق إسرائيل، فتنامي قدرات حزب الله مسألة شديدة الخطورة".