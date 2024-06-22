السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بني سويف يتابع سير امتحانات المعهد الفني للتمريض

المرور
المرور

تابع الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بنى سويف، سير امتحانات امتحانات الصف الخامس، دبلوم المعهد الفنى للتمريض  في يومها الأول، موجها باستمرار توفير وسائل الراحة والتسهيلات اللازمة، مع ضرورة رفع تقارير بأية معوقات قد تطرأ على سير الامتحانات أولا بأول.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده  الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحي، حيث أشار إلى قيامه اليوم بمتابعة سير الامتحانات  وذلك بحضور:والدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب،والدكتورة حنان خلف مديرة إدارة  الشئون الطبية،الدكتورة نرمين محمد نجيب مديرة مستشفي التأمين الصحي ورئيس مجلس إدارة المعهد الفني للتمريض، وفاطمة محمود مدير المعهد، حيث تؤدي طالبات الصف الخامس الامتحان في مادة اللغة العربية، حيث مقرر الامتحان لعدد اثنى عشر  مادة بدأت اليوم السبت وتنتهي يوم الثلاثاء 2 يوليو.

وتفقد مدير التأمين  لجان الصف الخامس 29 طالبة والصف الثالث 32 طالبة،التى استكملت امتحاناتها اليوم لمادة "الإدارة فى التمريض"، حيث اطمأن على سير عملية الامتحانات في جو هادئ ومنتظم يساعد الطلبة في تحقيق المرجو منهم من تفوق وتميز،مستفسرًا من الطالبات عما إذا كانت هناك أية عوائق أو مشكلات تواجه سير الامتحانات.

وأكدت مدير المستشفى، أنه قد تم  توفير الأجواء المناسبة وتذليل أي عقبات والمرور بصفة دورية لمتابعة سير الامتحانات ومتابعة انتظام أعمال ولجان الامتحانات وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب والمراقبين من حيث الإضاءة والتهوية الجيدة، وتوفير العناية الطبية اللازمة لجميع اللجان حيال أية مواقف أو حالات طارئة داخل اللجان التي تم  تزويدها وتجهيزها  بكافة احتياجاتها.

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  مع مسؤولى التعليم، سير امتحانات الدور الأول للثانوية العامة2024/2023، عقب استئنافها " اليوم السبت" بالمواد الأساسية، والتي كانت قد بدأت في الـ 12 من يونية الجاري، بالمواد غير المضافة للمجموع "التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء"،حيث يبلغ  عدد الطلاب المتقدمون للامتحان 19 ألف و166 طالبًا وطالبة "نظامي /خدمات/ منازل" موزعين داخل 45 لجنة على مستوى المحافظة.

بني سويف الامتحانات التمريض التأمين الصحي محافظ بني سويف

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