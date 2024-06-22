السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حقيقة خطوبة شيرين عبدالوهاب.. ومن وراء التسريبات؟ (فيديو)

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

قال الناقد الفني أحمد السماحي، إن ما تردد عن تحضير الفنانة شيرين عبدالوهاب لخطبتها، ليس أكيدًا، مشيرًا إلى أنها لم تعلن أنها خُطبت.

وأشار خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن الشخص الذي وراء التسجيلات المسربة بصوت حسام حبيب، هو شخص كان يتلقى يوميًا عشرات التليفونات، لطلب شيرين، ثم فجأة أصبح بعيدًا، فشعر أنه مهمل وبدأ يثير الجدل حول نفسه.

وبالنسبة لما جاء في التسريبات، قال السماحي، إن أقرب الناس لعائلة شيرين أشادوا بعائلتها وأكدوا أن شقيقها شخص محترم ومؤدب جدًا، وهو من أنقذها من أزمتها، وتحمل كل ما قيل عنه.

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