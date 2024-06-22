«النواب» يناقش أزمة شركات الحج الوهمية مع مسئولى السياحة والآثار.. الثلاثاء

أشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل خلية أزمة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.

وقال النواب، لـ«الدستور»، إن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، وتسهيل إجراءات تسلم الجثامين، مشيرين إلى أن الحج بالطرق الرسمية يضمن للحاج رعاية صحية، ولا يعرضه لمثل هذه المخاطر.

وأكدوا ضرورة محاسبة شركات الحج الوهمية التى تلاعبت بأحلام البسطاء الراغبين فى الحج، داعين المواطنين لضرورة السفر للحج عبر القنوات الشرعية والشركات المرخصة، حتى لا يتكرر ما حدث فى موسم الحج هذا العام.

وكشفت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، عن أن اللجنة بصدد عقد اجتماعات بعد غدٍ الثلاثاء، ٢٥ يونيو، لبحث تطورات الأوضاع الخاصة بالحجاج المصريين، بحضور ممثلى وزارة السياحة والآثار.

وقالت إنها تتابع عن كثب مع كل الجهات المعنية تطورات الأوضاع الخاصة بالحجاج المصريين، مشيرة إلى أن اللجنة عقدت الكثير من الاجتماعات المتخصصة، وأصدرت العديد من التوصيات الخاصة بالإجراءات المتعلقة بتنظيم الحج، كان من بينها التحذير من منح الباركود لحاملى تأشيرات الزيارة قبل موسم الحج، وإطلاق حملات توعية للمواطنين بخطورة الحج غير النظامى.

وأوضحت أن الحج النظامى من خلال بوابة الحج هو الضمانة للحفاظ على حقوق وأرواح الحجيج وحمايتهم من السماسرة وتغطيتهم بالرعاية والتأمين اللازمين، مؤكدةً أن حملات التوعية من الجهات المعنية لم تكن بالشكل الكافى.

وأشارت إلى أن هناك مجموعات من السماسرة والكيانات الوهمية معدومة الضمير استغلت عواطف المواطنين، وتلاعبت بهم، وأقنعتهم بإمكانية الحج بتأشيرة الزيارة، ووضعتهم فى ظروف صعبة أسفرت عن وفاة عدد من الحجاج، فى مقابل تحقيق مكاسب مادية ضخمة، الأمر الذى يستدعى وقفة جادة.

من جهته، تقدم المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، بخالص التعازى والمواساة لأسر الحجاج المصريين المتوفين فى أثناء أداء مناسك الحج، مثمنًا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل خلية أزمة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، الأمر الذى يعكس حرص القيادة السياسية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، وتسهيل إجراءات تسلم جثامين المتوفين.

وأكد «الجندى» أهمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بفتح تحقيق مع أى شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين بعيدًا عن الأطر النظامية، ومن ثم لم توفر لهم الخدمات اللوجستية، مشددًا على ضرورة ملاحقة جميع شركات الحج الوهمية التى تلاعبت بأحلام البسطاء الراغبين فى الحج، ودفعتهم للحج من خلال تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور «ترانزيت»، وغيرها من أنواع التأشيرات التى لا تؤهلهم لأداء فريضة الحج.

وطالب بتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التى تفرضها الجهات الرسمية المنظمة للحج، وعدم الانجراف خلف الشركات والمكاتب الوهمية التى تدّعى وجود حملات الحج التجارى وغير ذلك من المسميات، والتصدى لمن يقومون بعمليات السمسرة على المواطنين ثم يتركون هؤلاء الحجاج دون أى خدمات لوجستية، فضلًا عن اتخاذ ما يلزم من ضوابط لمنع تكرار هذه المخالفات فى المستقبل.

وشدد على أن أداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة عن الجهات المعنية فى المملكة العربية السعودية، وبالتنسيق مع الجهات المسئولة عن تنسيق الحج فى مصر، مستنكرًا وقوع عدد كبير من الحجاج المصريين هذا العام ضحايا للشركات الوهمية وسماسرة الحج، وهو ما حرمهم من حقهم فى الرعاية باعتبارهم حجاجًا غير نظاميين.

وأكد مصطفى الكحيلى، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل خلية أزمة، برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين- تعكس حرص القيادة السياسية على متابعة أوضاع الحجاج المصريين وتقديم الدعم والمساندة لأسر الحجاج المتوفين لتسهيل أى إجراءات تخصهم.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسى كانت بضرورة التنسيق الفورى مع السلطات السعودية لتسهيل تسلم جثامين المتوفين وتقديم التسهيلات اللازمة فى هذا الشأن، مؤكدًا أن ذلك القرار كان له بالغ الأثر فى نفوس أسر الحجاج المتوفين، خاصة فى هذا الظرف الإنسانى بفقدان ذويهم، كما أن ذلك يعكس اهتمام القيادة السياسية بضرورة اتخاذ الإجراءات للتسهيل على أسر الحجاج المتوفين.

ورأى أن ما حدث فى موسم الحج هذا العام أمر غير مسبوق، ويجب أن تتم محاسبة من تسبب فى ذلك، وأن هذا سيكون رادعًا لمن تسول له نفسه القيام بذلك والمتاجرة بأحلام المواطنين.

ودعا المواطنين لضرورة السفر للحج عبر القنوات الشرعية والشركات المرخصة، حتى لا يتكرر ما حدث فى موسم الحج هذا العام، مطالبًا بوضع استراتيجية لنتفادى من خلالها تكرار مثل تلك الأزمة فى موسم الحج المقبل.

كما تقدم بخالص التعازى والمواساة لأسر الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وسرعة العثور على المفقودين بفضل الجهود الحكومية المبذولة بالتواصل والتنسيق مع السلطات السعودية.

وأعرب حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا حادث الحج غير النظامى، مؤكدًا وقوفه إلى جانبهم فى هذا المصاب الجلل.

وثمّن الحزب دور الرئيس فى توجيهاته بتشكيل خلية أزمة، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.

كما ثمّن تشديد الرئيس على التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا فى هذا الحدث المؤسف، وتوجيه الحكومة للتنسيق الفورى مع السلطات السعودية لتسهيل تسلم جثامين المتوفين وتقديم كل التسهيلات اللازمة فى هذا الشأن. وأكد الحزب ضرورة إجراء تحقيقات عاجلة وفورية مع المسئولين والمتسببين فى هذا الحادث المؤسف، وإعلان مسار التحقيقات للجميع وفقًا لقواعد الشفافية المعهودة من جهات القضاء المصرى حتى تغلق باب التأويل أو الشائعات المغرضة.