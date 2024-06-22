طلاب الثانوية يعبرون «العربى».. وشكاوى من أسئلة فوق مستوى الطالب المتوسط

استأنف طلاب الثانوية العامة، امتحانات آخر العام؛ بأداء اختبار اللغة العربية، وسط انتشار أمنى مكثف أمام اللجان لتأمينها، واحتشاد لأولياء الأمور أمام المدارس للاطمئنان على أبنائهم.

ووفرت الإدارات التعليمية فى المحافظات المختلفة كل وسائل الراحة للطلاب، واتخذت الإجراءات اللازمة لتحقيق الأجواء الملائمة لأدائهم الامتحانات، كما وفرت كل الاحتياجات اللوجستية للمراقبين والملاحظين.

وقال عدد من طلاب الصف الثالث الثانوى إن امتحان اللغة العربية جاء فوق مستوى الطالب المتوسط، حيث إن جميع أسئلة النحو جاءت صعبة، مشيرين إلى أن القراءة المتحررة أيضًا جاءت أسئلتها صعبة وغير مباشرة، كما أن النصوص جاءت صعبة.

فى السطور التالية تستعرض «الدستور» آراء الطلاب فى امتحان اللغة العربية، وأبرز الاستعدادات التى تمت فى المحافظات المختلفة، من أجل تنظيم العملية الامتحانية، وغير ذلك من التفاصيل.

البحيرة معلمون يتطوعون للمراجعة النهائية أمام اللجان

شهدت لجنة مدرسة محمد عيسى موسى، إحدى لجان الثانوية العامة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حضورًا مكثفًا لبعض مدرسى مادة اللغة العربية وبعض المواد الأخرى خارج اللجنة، من أجل شد أزر الطلاب ودعمهم نفسيًا.

وقال وليد تميم، مدرس مادة الجغرافيا، إنه دائم الحرص على مشاركة أبنائه الطلاب لحظة دخولهم اللجان لتأدية الامتحانات، من أجل رفع الروح المعنوية لهم وتشجيعهم، لافتًا إلى أن الطالب عادة ما يكون متوترًا قبل دخول الاختبار، ويجب دعمه نفسيًا.

وحرص مصطفى حسن، مدرس مادة اللغة العربية، على مراجعة بعض النقاط مع الطلاب قبل دخولهم الامتحان.

وقال «حسن» إن هذه اللحظة عادة ما تكون صعبة على الطالب وتستدعى الوقوف بجانبه ودعمه نفسيًا، لإزالة التوتر عنه، وذلك عبر إعطائه بعض النصائح الخاصة.

أما عماد دغيم، مدرس مادة الرياضيات، فكشف عن أنه أطلق مبادرة «مع الطالب قبل الامتحان»، بالتعاون مع العديد من المعلمين داخل مدينة كوم حمادة، من أجل توفير المراجعة النهائية مع جميع الطلاب وتوجيههم وإعطائهم التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات.

كفرالشيخ أولياء الأمور يقرأون القرآن وإصابة طالبة بتشنجات

جلس بعض أولياء أمور طلاب الثانوية العامة فى شوارع محافظة كفرالشيخ أمام لجان الامتحانات فى حالة قلق، منتظرين خروج أبنائهم، وانشغلوا بقراءة القرآن الكريم والدعاء للطلاب بالتوفيق، وتبادلوا أطراف الحديث.

وكانت الأمور هادئة داخل اللجان، وبدأ الطلاب حل اختبار مادة اللغة العربية، وذلك وسط متابعة لحظية من غرفة العمليات التى شكلتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لرصد مستجدات امتحانات الثانوية العامة.

واستؤنفت امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة بعد تطهير وتعقيم ٧٦ لجنة رئيسية فى ١٢ إدارة تعليمية، وأدى ٢٥ ألفًا و١٤٤ طالبًا وطالبة امتحان مادة اللغة العربية، أول امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع، عقب أداء الطلاب امتحانات المواد غير المضافة قبل عيد الأضحى المبارك، وهى: «التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء».

وأكد محافظ كفرالشيخ أن جميع اللجان جرى تجهيزها بأفضل الوسائل والإمكانات؛ لضمان سير الامتحانات فى أجواء هادئة، مع التأكيد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

وأصيبت طالبة بمدرسة عزت الشافعى الثانوية بمنطقة سخا، بمدينة كفرالشيخ، بتشنجات عصبية أثناء أداء امتحان اللغة العربية، وجرى نقلها عن طريق سيارة إسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

الجيزة المحافظ يزور اللجان ويؤكد ضرورة منع الهواتف والأجهزة الإلكترونية

تفقّد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح أمس، سير امتحانات الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية بعدد من المدارس، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية والتأكد من توفير كل سبل الراحة للطلاب.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرستىّ الأورمان شيراتون الثانوية بنات، التابعة لإدارة الدقى التعليمية، والشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم الإعدادية بنين، التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وحرص على الاطمئنان من الطلاب على مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة.

وأكد المحافظ أنه جرى التجهيز المسبق لاستقبال الامتحانات التى يؤديها هذا العام ٨٧ ألفًا و٢٦٤ طالبًا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية على مستوى المحافظة، وجرى تجهيز ١٩٢ لجنة أساسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى العمل على توفير وسائل التهوية والإنارة اللازمة داخل اللجان وإجراء الصيانات البسيطة.

وخلال مرور المحافظ على اللجان، شدد على ضرورة تهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، والتصدى لكل محاولات الغش، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، ومنع دخول الطلاب اللجان الامتحانية بأى أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة أو سماعات.

ونوه باستمرار حالة التأهب ومنع أى مظاهر للعشوائية والتعديات، ورفع المخلفات، ومنع كل مصادر الضوضاء، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين من محيط اللجان الامتحانية؛ لتهيئة المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

وبعث محافظ الجيزة برسالة طمأنة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بأن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب، ما يضمن انتظام سير عملية الامتحان، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحى الآمن لهم.

وناشد المحافظ أولياء الأمور عدم التكدس بمحيط اللجان، والتعاون مع قوات التأمين؛ حرصًا على صحتهم، ولتوفير المناخ الملائم لأبنائهم فى أثناء أداء الامتحان.

وعقب الجولة تفقد محافظ الجيزة غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، والمنعقدة لمتابعة انتظام الامتحانات والتعامل الفورى مع أى معوقات أو أحداث طارئة.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع على مدار اليوم، وبالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، سير الامتحانات بجميع اللجان؛ للتعامل الفورى مع أى شكوى وسرعة حلها على الفور.

الوادى الجديد توزيع زجاجات مياه لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

وزّعت محافظة الوادى الجديد زجاجات مياه وبسكويت على طلاب الثانوية العامة قبل دخولهم اللجان لأداء امتحان اللغة العربية، بهدف توفير سبل الراحة لهم، فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة التى تشهدها كل مدن المحافظة.

وأدى ١٨٢٤ طالبًا وطالبة امتحان اللغة العربية أمام ١١ لجنة موزعة على مستوى ٥ إدارات تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وقال وكيل تعليم الوادى الجديد، المهندس سيد عبدالعزيز، إن إدارة الخارجة التعليمية تضم ٩٠٥ طلاب وطالبات، منهم ٢٨٧ «أدبى» و٥٧٢ «علمى علوم» و٦٤ «علمى رياضة»، مقسمين على ٤ لجان، حيث تضم إدارة الداخلة التعليمية ٥٨٤ طالبًا، منهم ١١٢ «أدبى» و٤٤٣ «علمى علوم» و٢٩ «علمى رياضة» مقسمين على ٣ لجان.

وأضاف أن إدارة الفرافرة التعليمية تضم ١٦٥ طالبًا، منهم ١٦ «أدبى» و١٣٢ «علمى علوم» و١٧ طالبًا «علمى رياضة»، موزعين على لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة بلاط التعليمية فتضم ٧٥ طالبًا، منهم ١٢ «أدبى» و٦٠ «علمى علوم» و٣ «علمى رياضة» داخل لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة باريس التعليمية فتضم ٩٥ طالبًا، منهم ٣٠ «أدبى» و٦٤ «علمى علوم» و١ طالب «علمى رياضة» داخل لجنة واحدة أيضًا بالمركز.

الإسماعيلية إصابة 3 طالبات ونقل إحداهن للمستشفى الجامعى

سادت حالة من الهدوء لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، فيما أكد الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن جميع اللجان وزعت أوراق الامتحانات فى موعدها المحدد دون أى تأخير.

وأشار إلى أن جميع اللجان التزمت بتوزيع أوراق «البابل شيت» على الطلاب قبل الساعة ٩:٠٠ بعشر دقائق؛ للسماح لهم بكتابة بياناتهم وتسليم ورق الأسئلة فى تمام التاسعة. وتعرضت بعض الطالبات لحالات إعياء داخل لجان امتحان اللغة العربية، وانتقل رجال الإسعاف لمساعدتهن، وهن: جوليا عصام ماهر، ١٩ سنة، وأصيبت بانخفاض فى الضغط بسبب التوتر، وشهد على السيد، ١٩ سنة، وأصيبت بصداع شديد ومغص كلوى، كما أصيبت طالبة أخرى بحالة إعياء شديدة وتم نقلها لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج اللازم. وتغيب ٩٠ طالبًا وطالبة عن أداء الامتحان، بينما أدى الامتحان ٩٧٦٨ آخرون.

الإسكندرية والد «ريتاج»: شعرت بأننى من سيمتحن.. ووالدة «مريم»: «مقدرش أسيبها»

حرص أولياء الأمور بمحافظة الإسكندرية على توصيل وانتظار أبنائهم وبناتهم أمام اللجان، بعد انتهائهم من أداء امتحان مادة اللغة العربية.

وأمام مجمع مدارس زهران بمنطقة سموحة، شرق الإسكندرية، وقف أب بجوار ابنته يتفحص معها أوراق المراجعة، ويربت على كتفيها لطمأنتها قبل دخولها اللجنة.

وقال سعد الضبع، والد الطالبة «ريتاج»، إنه اعتاد مساندة ابنته والحضور معها فى الامتحانات، قائلًا: «هذا العام هو عام مميز، فهى مرحلة مصيرية لابنتى».

وأضاف: «حرصت على أن أكون بجانبها فى لحظات المراجعة لطمأنتها قبل دخول اللجنة، حيث كنت أشعر بأننى أنا من سيؤدى الامتحان».

وقالت الطالبة ريتاج إنها استعدت للامتحان جيدًا، واجتهدت طوال العام لتحقيق النجاح والتفوق، ولكن التوتر والرهبة شيئان أساسيان قبل دخول الامتحانات، خاصة فى مرحلة الثانوية.

ولفتت إلى أن والدها دائمًا ما يقف بجانبها ويساندها ويشجعها، مشيرة إلى أن أباها رفض أن يتركها بمفردها، وهو حريص على اصطحابها فى كل الامتحانات.

وقالت «إيفيلين»، والدة الطالبة مريم أرسانى، بقسم «علمى علوم»، إنها لم تستطع ترك ابنتها يوم الامتحان، ووقفت بجانبها منذ أول يوم فى ماراثون الثانوية واعتادت انتظارها خارج اللجان فى كل المرات لحين خروجها.