السيطرة على حريق شقة سكنية في عابدين

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بعقار مكون من 3 طوابق في منطقة عابدين بمحافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

اندلاع حريق بشقة سكنية في عابدين.. والحماية المدنية تخمد النيران

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، إخطارًا من العمليات يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 3 طوابق، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وفرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتمت السيطرة عليه.

ونتج عن الحريق وتحرر المحضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.