الخارجية الروسية: سنتخذ التدابير اللازمة لحرمان كييف من شن هجمات على منشآت الطاقة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مساء اليوم السبت، إن روسيا ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحرمان نظام كييف من القدرة على شن هجمات على منشآت الطاقة الروسية.

وأضافت زاخاروفا في تصريحات لها اليوم، حول الهجمات الأخيرة لنظام كييف على مدينة إنرغودار، أن الهجمات الممنهجة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على محطة الطاقة النووية في زابوريجيا وعلى منشآت الطاقة الروسية الأخرى تظهر سعي كييف لإلحاق أضرار غير مقبولة لاقتصاد روسيا الاتحادية، وخلق مخاطر وقوع حوادث من صنع الإنسان يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، يعرض الأمن النووي للقارة الأوروبية بأكملها للخطر.

وأوضحت زاخاروفا، أن ما توصلت إليه موسكو يفيد بأن نظام زيلينسكي غير كفء البتة للتفاوض، مؤكدة أن روسيا ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة ضده من أجل حرمان نظام كييف من فرصة تنفيذ مثل هذه الهجمات، وفقًا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

ولفتت زاخاروفا إلى أن قصف سلطات كييف مفاعل إنرغودار يظهر التجاهل التام لسلامة المنشآت النووية السلمية.

بوتين: نخطط لتطوير أسلحتنا النووية وزيادة القدرات القتالية للقوات الروسية

والجمعة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ستزيد إمدادات المسيرات وغيرها من المعدات عالية التقنية لمنطقة العمليات الخاصة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأضاف بوتين خلال النبأ العاجل: "نخطط لتطوير أسلحتنا النووية وزيادة القدرات القتالية للقوات الروسية".

الكرملين: روسيا ستواصل عملياتها العسكرية فى أوكرانيا حتى النهاية

كما أعلن القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، عن أن روسيا ستواصل عملياتها العسكرية في أوكرانيا حتى النهاية، وفق نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف الكرملين، أن بوتين منفتح على إجراء محادثات أمنية مع الولايات المتحدة، لكن يجب أن تكون شاملة وتشمل ملف أوكرانيا.