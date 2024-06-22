السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"فى سوابق هى الأولى من نوعها".. الاحتلال يستهدف كل من يساعد أهالى غزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان: "في سوابق هي الأولى من نوعها الاحتلال يستهدف كل من يحاول مساعدة أهالي غزة".

 

وأوضح التقرير أنه منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، يعمل الاحتلال بخطة ممنهجة على جعل القطاع غير صالح للمعيشة، فلا يقتصر استهدافه للفلسطينيين فحسب، ولكن تمتد آلته العسكرية لكل من يحاول تقديم يد العون لتخفيف حجم الكارثة عن كاهل المصابين والجوعى والنازحين من أهالي غزة غير عابئ بالقانون الدولي الذي يحمي العاملين في منظمات الإغاثة الدولية وقت الحروب في سوابق هي الأولى من نوعها.

 

وتابع التقرير: "القتل وتشويه السمعة والإرهاب، أسلحة استخدمتها إسرائيل ضد العاملين في المنظمات الدولية طوال حربها الدموية، آخر تلك الاستهدافات كانت لمكتب الصليب الأحمر في غزة، والذي تضرر بشدة عندما سقطت مقذوفات من العيار الثقيلة على مقربة منه، حيث يوجد مئات النازحين، ما تسبب في سقوط عدد من الضحايا والجرحى".

 

وواصل: "أكثر الشواهد على تعمد الاحتلال استهداف المنظمات الدولية وخاصة الإنسانية في غزة، كانت سقوط 7 من العاملين في منظمة المطبخ المركزي العالمي في قصف إسرائيلي ردًا على مساهمتهم في تخفيف وطأة المجاعة التي يعيشها القطاع بتوفير ملايين الوجبات التي تم توزيعها على النازحين".

الاحتلال أهالي غزة غزة القاهرة الإخبارية إسرائيل

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