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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024

جريدة الدستور

 رصدت الدستور في التقرير موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 في اطار البحث المستمر عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024  حيث يزداد البحث المستمر من أصحاب المعاشات  خلال العشر أيام الأخيرة من كل شهر نتيجة وجود عدد كبير من المستفدين بصرف المعاشات.

 

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 

أعلنت الهيئة العامة للتأميات الاجتماعية أنه سيتم صرف معاشات شهريوليو 2024 يوم 2 يوليو 2024 وذلك وفقا للتأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة حيث يتم صرف المعاشات  في اليوم الأول من كل شهر جديد.

ويتم صرف معاشات شهر يوليو 2024 من خلال  مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع لمحافظات والمدن والقري علي مستوي الجمهورية بالاضافة الي فروع البنوك التجارية ومنافذ شركة فوري وماكينات الصرف الألي للبنوك والمحافظ الاليكتروينة الموجودة عبر الهواتف المحمولة.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 وحقيقة وجود زيادة جديدة

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كيفية الاستعلام عن تفاصيل معاش شهر يوليو

يتم الاستعلام عن المعاشات عبر كلا من الموقع الاليكتروني الرسمي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية  حيث يتم الدخول الي الموقع الاليكتروني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وثم تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور اذا كان هناك حساب مفعل  علي الموقع الرسمي للهيئىة العامة للتأمينات الاجتماعية أو يتم العمل علي انشاء حساب جديد من خلال املاء البيانات الخاصة بتفعيل حساب جديد للمستخدم علي الموقع الاليكتروني الرسمي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية  ثم الدخول الي السيستم الخاص عبر دخول كلمة المرور واسم المستخدم ثم كتابة اسم الأم والبحث عنه وسيتم ظهور قيمة الراتب بجميع تفاصيله.

 

زيادة معاشات شهر يوليو 

لم يتم الاعلان عن وجود زيادة في معاش شهر يوليو 2024 القادم حيث يزاداد البحث عن كل ما يتعلق بصرف معاشات شهريوليو 2024 في اطار وجود عدد كبير للغاية من  أصحاب المعاشات الذين يبحثون عن ميعاد صرف معاش شهر يوليو 2024 بالاضافة الي هل يوجد زيادة في صرف معاش شهر يوليو بخلاف أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2024 حيث يزداد البحث دائما عن ميعاد صرف معاشات شهريوليو 2024 خلال الفترة الأخيرة من كل شهر.

 

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