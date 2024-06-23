حالة الطقس اليوم الأحد 23 يونيو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

عادت حالة الطقس لتشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وحدوث موجة حارة على مختلف أرجاء البلاد وهو ما أوضحته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها.

ننشر في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الأحد 23 يونيو 2024 ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر.

حالة الطقس في القاهرة

يسود اليوم الأحد طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية والعظمى المتوقعة على القاهرة 39 درجة مئوية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأوضحت الأرصاد في بيانها وجود اضطراب في البحر المتوسط على بعض شواطئ مرسى مطروح وتصل سرعة الرياح من (30-40 )كم/س وارتفاع الموج من( 1.5-2) م لذلك يجب على المصطفين في المدن الساحلية الحذر.

حالة الطقس غدًا

وحذرت الأرصاد من استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2-3) درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم

القاهرة 39 27

العاصمة الإدارية 39 27

6 أكتوبر 39 27

بنها 38 26

دمنهور 36 24

وادي النطرون 37 26

كفر الشيخ 37 25

المنصورة 38 26

الزقازيق 38 26

شبين الكوم 38 26

طنطا 37 24

دمياط 33 23

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 24

العريش 35 22

رفح 34 21

رأس سدر 41 25

نخل 38 18

كاترين 36 16

الطور 38 25

طابا 38 26

شرم الشيخ 43 32

الإسكندرية 33 24

العلمين 32 24

مطروح 31 23

السلوم 32 22

سيوة 40 24

رأس غارب 38 29

الغردقة 41 31

سفاجا 42 30

مرسى علم 42 29

شلاتين 42 30

حلايب 39 31

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 39 28

الفيوم 40 26

بني سويف 40 26

المنيا 41 26

أسيوط 41 26

سوهاج 43 27

قنا 44 29

الأقصر 44 30

أسوان 45 31

الوادي الجديد 44 27

أبو سمبل 44 30