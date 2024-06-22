السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر تحصد 4 ميداليات في بطولة التشيك الدولية لتنس الطاولة البارالمبي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حصد منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي 4 ميداليات متنوعة في بطولة التشيك الدولية، والتي أقيمت في الفترة من 20 حتى 23 من شهر يونيو الجاري.

وتمكن أبطال مصر من التتويج بميدالية فضية في منافسات الزوجي المختلط، وفي الفردي حصل المنتخب على 3 ميداليات برونزية.

وحصلت اللاعبة سماح عبد العزيز على الميدالية الفضية في منافسات الزوجي المختلط فئة 14 مع لاعب المنتخب الألماني، فيما حصد الميداليات البرونزية إسلام رضا رسلان فئة 1، وسماح عبد العزيز فئة 7 سيدات، وهاجر السيد فئة 8 سيدات.

يرأس البعثة في التشيك المستشار عصام زيدان، فيما يتكون الجهاز الفني من: نصر أحمد ورامي جاسر مدربين، وتضم قائمة اللاعبين كلا من: إسلام رضا وإبراهيم حمدتو وأحمد المحص وهاجر السيد وسماح عبدالعزيز وهناء حماد وفوزية الغمري ومنى شبراوي وعلا سلمان.

ووجهت البعثة المصرية في التشيك الشكر إلى اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، والاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة المحاسب معتز عاشور ونائبه حسني فؤاد، على مجهوداتهم في الفترة الماضية والتي أسهمت بشكل واضح في تحقيق إنجازات ملموسة في البطولات الدولية.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

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