السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المهن السينمائية تنعى والدة الفنانة أميرة نايف

نقابة المهن السينمائية
نقابة المهن السينمائية

حرصت نقابة المهن السينمائية على نعي والدة الفنانة أميرة نايف ومدير التصوير زايد نايف التي وافتها المنية منذ أيام، على أن يقام العزاء مساء غدٍ الأحد بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

وشاركت النقابة بيانًا رسميًا عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك قائلة: "نقابة المهن السينمائية تنعي والدة كل من الزميل مدير التصوير زايد نايف، والفنانة أميرة نايف، بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم".

وأضافت: "نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان".

 وتابعت: "إقامة العزاء غدًا الأحد الموافق ٢٣/ ٦/ ٢٠٢٤ بمسجد الرحمن الرحيم - صلاح سالم - قاعة المروة من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساءً، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته".

يذكر أن أميرة نايف، شاركت في مسلسل "القمر آخر الدنيا"، وضم العمل نخبة من أبرز الفنانين، منهم: بشرى، عمرو عابد،  مؤمن نور، مادلين طبر، هشام إسماعيل،  أميرة نايف، والعمل من إخراج تامر حمزة.

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