السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو 2024.. البرتغال تتقدم على تركيا بهدفين في الشوط الأول

منتخب البرتغال
منتخب البرتغال

أنهى منتخب البرتغال الشوط الأول من مباراته أمام تركيا متقدمًا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

سجل هدفي البرتغال برناردو سيلفا في الدقيقة 21 وسامت أكايدين مدافع تركيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.

بدأت المباراة بضغط برتغالي مبكر، حيث حصل كريستيانو رونالدو على فرصة تسجيل هدف في الدقيقة الثانية، لكن تصدى له الحارس التركي ببراعة. 

وفي الدقيقة السادسة، رد روبن دياز على هجمة تركية خطيرة، مانعًا من تسجيل هدف مبكر للمنتخب التركي.

وواصل المنتخب البرتغالي سيطرته على وسط الملعب، مستحوذًا على الكرة بنسبة 60%. وفي الدقيقة 21، افتتح برناردو سيلفا التسجيل بعد تمريرة حاسمة من نونو مينديش.

ولم يتوقف هجوم البرتغال، حيث أهدر برونو فيرناديز فرصة ذهبية في الدقيقة 24 بتسديدة قوية مرت جوار القائم.

وفي الدقيقة 25، حصل عبد الكريم بردجكي على بطاقة صفراء بعد مخالفة على لاعب برتغالي.

وفي الدقيقة 28، عزز المنتخب البرتغالي تقدمه بهدف ثانٍ عن طريق المدافع التركي سامت أكايدين بعد خطأ فادح في خط الدفاع.

وحاول المنتخب التركي العودة في النتيجة، وحصل على ركلة ركنية في الدقيقة 31، لكن دون جدوى.

وشهدت الدقائق التالية محاولات من الأتراك للوصول إلى مرمى الحارس البرتغالي، لكن دفاع البرتغال كان صعب المراس.

وفي الدقيقة 37، أهدر رونالدو فرصة تسجيل هدف ثالث له بتسديدة قوية مرت فوق مرمى المنتخب التركي. وفي الدقيقتين 39 و42، حصل كل من رافائيل لياو ومحمد زكي سيلك على بطاقة صفراء.

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