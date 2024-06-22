السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز

قيادى بـ"الشعب الجمهورى": 30 يونيو قضت على أحلام جماعة الشر وحافظت على الهوية الوطنية

جريدة الدستور

هنأ عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة ورجال الشرطة المصرية والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن انتفاضة المصريين في هذا اليوم على قلب رجل واحد، مكنتهم من إزاحة حكم الإخوان الذي أصاب الوطن بشلل في مفاصل الدولة، وحاولت زعزعة أمن واستقرار البلاد ونهب ثرواتها في سبيل إرضاء جهات دولية ترغب لمصر أن تسقط في بؤر الظلام والانهيار التي سقطت فيه دول مجاورة.

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رئيس حزب الاتحاد: ثورة 30 يونيو تاريخ مضىء فى الحياة المصرية

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العربى الناصرى: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية من الإرهاب


وأوضح رزق في بيانه اليوم، أن جماعة الإخوان الإرهابية بمساندة من قوى وجهات خارجية حاولت القضاء على الهوية الوطنية المصرية، وعملت على كسر إرادة الدولة، فاستهدفت كافة المؤسسات الحكومية والخاصة والنقابية وحتى القضاء، الذي حاولت التعدي على سلطاته ومنح آخرين سلطات وصلاحيات مطلقة فوق القانون، فتراجع دور الدولة المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري إلى أن وحدة المصريين وتماسكهم واتحادهم في 30 يونيو، قضت على أحلام جماعة الشر ومن يدعمهم ويساندهم، وأعادت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية الرائدة، وحافظت على هويتها الوطنية والحضارية ودحر الإرهاب واقتلاعه من جذوره، ووضع مصر على أول طريق البناء والتنمية وصناعة الجمهورية الجديدة.

وشدد رزق في ختام حديثه، على أن وعي المصريين كان السبب في اصطفافهم الوطني خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على مصلحة الوطن والمواطن، والبدء في صناعة الإنجازات والسير بخطى ثابتة نحو التعمير والبناء.

عياد رزق حزب الشعب الجمهوري الشعب الجمهوري الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة ثورة 30 يونيو

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