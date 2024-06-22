السبت 22 يونيو 2024
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مدربة توضح أهمية يوجا الوجه: تعمل على تحسين لون البشرة وملمسها (فيديو)

جريدة الدستور

أوضحت  أميرة أحمد، مدربة يوجا الوجه، فائدتها للوجه، قائلة إن الفيس يوجا في غاية الأهمية لأي عمر، وليس شرطًا أن يكون العمر كبير أوصغير، معقبة: "من الممكن لأي شخص أن يبدأ فيها لأنها تحافظ على البشرة". 

وأضافت خلال لقاءها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر قناة dmc، عند عمل تمارين لأي منطقة في الجسد فإننا نعمل على تأخير وتقليل ظهور عيوبه لأكبر فترة ممكنة، فعند ممارسة التمارين الرياضية نعمل على منع ترهلات الجسد والمحافظة عليه من الدهون لأكبر فترة ممكنة، وكذلك الحال بالنسبة للوجه.

وأوضحت أن "يوجا الوجه" تعمل على تقوية عضلات الوجه، وتوسيع العينين، وكذلك رفع الخدين وشد خط الفك، كما تعمل على زيادة الدورة الدموية وتدفق الدم إلى الجلد ما يجعل البشرة متوهجة. 

وأشارت إلى أن "يوجا الوجه" تعمل على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد وتحسين لون البشرة وملمسها، كما تعمل على تقليل التورم والانتفاخ والاسترخاء وتخفيف التوتر. 

يوجا الوجه أميرة أحمد يوجا فائدة اليوجا للوجه

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