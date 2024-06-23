الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 يونيو 2024

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تستمر مباريات الدوري المصري في المنافسات بين المصري وسيراميكا كليوباترا اليوم وكذلك بيراميدز والمقاولون العرب واخيرا مودرن فيوتشر والاسماعيلي. 

 

ننشر في هذا التقرير جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 يونيو 2024 في الدوري المصري وفي نفس الوقت مباريات يورو 2024 الذي يستقطب جماهير كرة القدم من مختلف دول العالم.

 

مواعيد مباريات  الدوري المصري

مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 19:00

مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في تمام الساعة 19:00

مباراة مودرن فيوتشر والإسماعيلي في تمام الساعة 16:00

 

يمكن مشاهدة مباريات الدوري المصري من خلال قنوات اون تايم سبورت ويكون ترددها كالتالي

تردد قناة  أون تايم سبورت 1 

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة  أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

 

مواعيد مباريات يورو 2024

مباراة اسكتلندا والمجر في تمام الساعة 22:00

مباراة سويسرا وألمانيا في تمام الساعة 22:00

ويمكن مشاهدة مباريات يورو 2024 من خلال قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري للبطولة. 

مواعيد مباريات  كوبا أمريكا

مباراة المكسيك وجامايكا في تمام الساعة 04:00

مباراة الإكوادور وفنزويلا في تمام الساعة 01:00

txt

مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024 والقنوات الناقلة

txt

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 22-6-2024 والقنوات الناقلة

مباريات مباريات الدوري المصري مواعيد مباريات الدورى المصرى مواعيد مباريات يورو 2024 تردد قناة أون تايم سبورت

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

طرح 9 شواطئ للإيجار بالإسكندرية فى مزايدات علنية

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 23-6-2024 فى البنوك

"البديل من أجل ألمانيا" يعتزم تأسيس فصيل "موال لروسيا" فى البرلمان الأوروبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة

أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية حول تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية

الاحتلال يدمر مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة.. واستشهاد أكثر من 42 فلسطينيًا (فيديو)