تستمر مباريات الدوري المصري في المنافسات بين المصري وسيراميكا كليوباترا اليوم وكذلك بيراميدز والمقاولون العرب واخيرا مودرن فيوتشر والاسماعيلي.

ننشر في هذا التقرير جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 يونيو 2024 في الدوري المصري وفي نفس الوقت مباريات يورو 2024 الذي يستقطب جماهير كرة القدم من مختلف دول العالم.

مواعيد مباريات الدوري المصري

مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 19:00

مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في تمام الساعة 19:00

مباراة مودرن فيوتشر والإسماعيلي في تمام الساعة 16:00

يمكن مشاهدة مباريات الدوري المصري من خلال قنوات اون تايم سبورت ويكون ترددها كالتالي

تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مواعيد مباريات يورو 2024

مباراة اسكتلندا والمجر في تمام الساعة 22:00

مباراة سويسرا وألمانيا في تمام الساعة 22:00

ويمكن مشاهدة مباريات يورو 2024 من خلال قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري للبطولة.

مواعيد مباريات كوبا أمريكا

مباراة المكسيك وجامايكا في تمام الساعة 04:00

مباراة الإكوادور وفنزويلا في تمام الساعة 01:00