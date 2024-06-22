السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للمشاركة فى مناورات عسكرية.. حاملة الطائرات الأمريكية "روزفلت" ترسو فى بوسان

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان: "للمشاركة في مناورات عسكرية.. حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت ترسو في بوسان".

 

على ساحل مدينة بوسان في كوريا الجنوبية، رست حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية روزفلت، القطعة البحرية التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي السادس والعشرين للولايات المتحدة وتعمل بالطاقة النووية، تحركت من ميناء نورفولك في ولاية فرجينيا الأمريكية للمشاركة في تدريبات عسكرية سنوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

 

وعلى الرغم من أن اتفاق واشنطن وسول وطوكيو على هذه المناورات في أغسطس الماضي، جاء على خلفية التحركات الصينية العسكرية في الممر المائي المتنازع عليه في بحر الصين الجنوبي، إلا أنها تتزامن مع توتر آخر نشأ عن تحركات من قِبل روسيا وكوريا الشمالية.

 

وصول روزفلت إلى كوريا الجنوبية أتى بعد أيام من زيارة هي الأولى أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية منذ 24 عامًا، والتي تمخضت عن اتفاق أمني بين موسكو وبيونج يانج أبرمه بوتين مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

القاهرة الإخبارية ترسو بوسان كوريا الجنوبية حاملة الطائرات الأمريكية الطائرات الأمريكية

مواد متعلقة

إيهود باراك: "طوفان الأقصى" الأخطر فى تاريخنا.. ونتنياهو فاشل

"أُطلقت من لبنان".. الاحتلال يعلن قصف منزلين فى المطلة بصواريخ مضادة للدبابات

هجوم روسى جديد يدمر منشآت حيوية فى أوكرانيا.. مراسل القاهرة الإخبارية يرصد التفاصيل

يقودها سموتريتش.. خطط إسرائيلية للسيطرة الدائمة على الضفة الغربية المحتلة

وزير الداخلية العراقى يوجّه بفتح تحقيق فى حادث حريق مستشفى الشعب العام

مسئولون أمريكيون: نتنياهو قد يستغل خطابه المرتقب أمام الكونجرس لانتقاد بايدن

القاهرة الإخبارية: شهداء إثر قصف الاحتلال منزلًا فى حى الشجاعية شرق غزة

بعد محاولة اغتياله.. قوات الاحتلال تعلن اعتقال رائد سعد بمستشفى الشفاء (فيديو)

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

النيابة تستدعى زوجة إمام عاشور فى واقعة "مول الشيخ زايد"

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

خبراء: لا عودة لـ«السوق السوداء للعملة» مجددًا.. ومواردنا الدولارية تكفى احتياجاتنا الخارجية لـ3 أعوام مقبلة

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

لاعبو الزمالك يرغبون فى خوض مباراة القمة وعدم الانسحاب (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يدمر مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة.. واستشهاد أكثر من 42 فلسطينيًا (فيديو)

الاحتلال يقصف مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة (فيديو)

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين