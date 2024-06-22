السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تضاؤل فرص لحاق عمر كمال عبد الواحد بمباراة القمة

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

أصبحت فرص لحاق عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي بمباراة القمة أمام الزمالك صعبة للغاية، حيث إنه يعاني من الإصابة بشد في العضلة الأمامية ويحتاج لبعض الوقت للتعافي.

وعانى عمر كمال عبد الواحد من الإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري، ثم غاب عن مباراة الداخلية أمس بسبب تلك الإصابة، وبات موقفه صعبًا للغاية للحاق بمباراة القمة في حال إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

وكان الأهلي قد أغلق ملف مباراة الداخلية التي أقيمت أمس وحقق فيها الأهلي الفوز بهدفين مقابل هدف في الجولة 12 المؤجلة ببطولة الدوري.

ويعكف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على وضع برنامج التحضير لمباراة القمة لتجهيز لاعبيه فنيًا وبدنيًا لمواجهة القمة أمام الزمالك من أجل الخروج بالنقاط الثلاث في المباراة.

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