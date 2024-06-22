السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسباب تخفيف أحمال الكهرباء في الكويت وبعض الدول الأوروبية (فيديو)

جريدة الدستور

علق المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، على قيام 4 دول أوروبية بالإضافة لدولة الكويت، بتخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء، قائلًا إن تخفيف الأحمال له أسباب معروفة، إما أن المحطات غير قادرة على توفير الاحتياجات، أو عدم توفر وقود كافي لتشغيل المحطات، أو الظروف الاقتصادية لا تساعد على توفير وقود أكثر.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المشكلة في الكويت، أن محطات الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة، تقل كفاءتها.

 

وأردف: "الكويت لديهم وقود يكفي لتشغيل نصف محطات العالم، لكن مع ارتفاع درجات الحرارة، كفاءة المحطات تقل 1% عند درجة حرارة 35 درجة، ومع كل درجة حرارة زيادة تقل الكفاءة 1%، وإذا وصلت درجات الحرارة 45 درجة المحطة تقل كفاءتها 5% مع كل درجة حرارة زيادة".

 

سبب تخفيف الأحمال في الكويت

وتابع: "أي أنه عند ارتفاع درجات الحرارة من 35 لـ45 درجة، تقل كفاءة محطات توليد الكهرباء 10%، وعند درجات حرارة  من 45 لـ55 المحطات تقل كفاءتها 50%، أي أنها لو مصممة لتوليد 100 كيلو وات لن تقدر إلا على توليد 50 فقط".

أما بالنسبة لأوكرانيا، قال أسامة كمال، إن أوكرانيا كانت تعتمد على الغاز الروسي، وإمدادات روسيا لها.

وتابع: "في أوروبا لو ارتفعت درجة الحرارة 35 درجة الناس تبدأ تموت".

وأشار إلى أن الدول الأوروبية لجأت لتخفيف الأحمال، لأنه لا يوجد وقود حراري كافي، بعد قطع الغاز الروسي عنهم، كما أنهم اتخذوا قرارا لوقف المحطات التي تعمل بالفحم، منوهًا أن البديل عن الغاز الروسي، هو الغاز الأمريكي، لكن أمريكا تمدهم بالغاز بسعر مرتفع جدًا، فلجأوا لتخفيف الأحمال.

 

وأكد أن ترشيد استهلاك الكهرباء أصبح واجبًا، كذلك الاتجاه لمصادر الطاقة المتجددة.

الكويت تخفيف الأحما تخفيف الاحمال عزة مصطفى صالة التحرير صدى البلد

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