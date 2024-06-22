السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخارجية الأردنية تدين الاستهداف الممنهج والمتواصل للمدنيين والمنشآت الإغاثية فى قطاع غزة

الخارجية الأردنية
الخارجية الأردنية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن وزارة الخارجية الأردنية تؤكد رفضها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضافت، أنها تدين بأشد العبارات، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها الممنهج والمتواصل للمدنيين والمنشآت الإغاثية في قطاع غزة.

 

تطالب بتحرك المجتمع الدولي لضمان حماية الفلسطينيين

وأكدت ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، خاصة مجلس الأمن بشكل فوري وفاعل لضمان حماية الفلسطينيين.           

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